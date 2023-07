Almeno 29 morti per l'autobus precipitato nel burrone in Messico: un bimbo tra le vittime, tanti feriti gravi

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

In Messico un autobus è precipitato in un burrone. Il bilancio delle vittime e dei feriti, già alto ma che potrebbe peggiore, al momento è di 29 persone decedute e circa 19 feriti, tra cui 14 in gravi condizioni e trasportati d’urgenza negli ospedali vicini. Tra le vittime della tragedia anche un bambino.

I fatti

Un autobus è precipitato in un burrone in Messico. L’altezza del dirupo, che ha reso difficili i soccorsi (come nel caso del pullman caduto nel fiume a Savona), è di almeno 25 metri. Il segretario degli Interni dello Stato, Jesus Romero, ha confermato le prime notizie in merito.

Sarebbero almeno 29 le vittime accertate e 19 i feriti. 14 di questi sono stati trasportati d’urgenza nell’ospedale di città di Tlaxico, mentre 5 in condizioni ancora più gravi sono stati ricoverati, dopo trasporto in aereo, a Oaxaca de Juarez.

Fonte foto: ANSA Dettaglio sedile del conducente dell’autobus precipitato in un burrone

Le dinamiche

Poche ancora le notizie in merito alle dinamiche del tragico incidente. I media locali raccontano che il veicolo, carico di passeggeri, stava viaggiando dalla capitale Città del Messico (partenza nella notte) ed era diretto a Chalcatongo de Hidalgo. Nel momento dell’incidente il veicolo e i passeggeri stavano attraversando lo Stato meridionale di Oaxaca. Il fatto è avvenuto precisamente nei pressi della città di Magdalena Penasco.

L’autobus al momento dei soccorsi si è presentato diviso in due, con la parte superiore sganciata dal resto del corpo del veicolo. Il mezzo è infatti precipitato per 20-25 metri nella profonda gola, protetta solo da un basso guard rail, all’altezza di una curva pericolosa.

I soccorsi

I soccorsi giunti sul posto hanno lavorando in condizioni piuttosto difficili. Il mezzo, precipitato per oltre 20 metri, è stato raggiunto dopo diversi minuti di discesa. Operazioni complicate quelle per il recupero dei feriti, almeno 19, tra i quali si contano anche persone in condizioni gravi e gravissime trasportate d’urgenza negli ospedali più vicini.

Il numero delle vittime potrebbe quindi crescere ancora in caso non ci sia nulla da fare per i feriti più gravi. Al momento il bilancio è di 29 morti, tra cui un bambino e 19 feriti.