Incidente mortale a Ripa Teatina, morto a 42 anni l’ex portiere della primavera del Pescara Marco Taraborrelli

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto a Ripa Teatina, nel quale ha perso la vita Marco Taraborrelli, ex portiere di calcio che aveva militato anche nella Primavera del Pescara, prima di intraprendere una carriera che lo aveva portato anche in Grecia.

L’incidente a Ripa Teatina

Era quasi arrivato a casa Marco Taraborrelli, l’uomo di 42 anni che è morto in un incidente avvenuto alle 4 di mattina di domenica 22 ottobre a Ripa Teatina, piccolo comune della provincia di Chieti, in Abruzzo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di trovava alla guida della sua Toyota Rav 4 non distante dalla propria abitazione quando, percorrendo via di Foro provenendo da Francavilla, ha improvvisamente perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro la recinzione in ferro di una ditta di metalli, la carpenteria “Marchionne L. & G.”.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ripa Teatina, comune in provincia di Chieti nel quale è morto in un incidente il 42enne Marco Taraborrelli

In seguito all’impatto l’automobile si è ribaltata, e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo sull’asfalto.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Chieti.

Purtroppo il personale medico non ha potuto far altro che constatare la morte del 42enne, probabilmente morto sul colpo. La salma dell’uomoè stata portata all’ospedale “Ss Annunziata” di Chieti, per poi essere restituita ai familiari.

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente. I carabinieri, dopo aver effettuato tutti i rilievi necessari, sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro nel quale ha perso la vita il 42enne.

Marco Taraborrelli, ex portiere

Marco Taraborrelli era conosciuto in tutta la regione per aver militato per tre anni nella Primavera del Pescara calcio, in qualità di portiere.

Dopo l’esperienza nelle giovanili della squadra del capoluogo, Taraborrelli ha proseguito la sua carriera difendendo le porte di Notaresco, Pergolese, Miglianico e Ripa Teatina. Nel mezzo, ha avuto modo anche di fare un’esperienza all’estero, aggregandosi ai greci dell’Olympiakos Pireo, una delle squadre più importanti del Paese.

Oltre all’esperienza tra i pali, Taraborrelli ha lavorato anche come cuoco. Il 42enne, che a Chieti aveva anche studiato alla facoltà di Scienze della Attività Motorie e Sportive, lascia due figli.