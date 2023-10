Incidente a catena a Milano, nel tamponamento coinvolta anche la Polizia locale: il bilancio è 6 feriti

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Sono 6 le persone ferite nel tamponamento avvenuto a Milano nella mattinata di oggi. Tra queste, 4 sono agenti della polizia locale. L’incidente a catena si è verificato sul ponte del Ghisallo, in direzione dell’Autolaghi, al chilometro 1 dell’autostrada A8. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali, uno al San Carlo, un altro agenti all’Ospedale di Legnano e un altro ancora al San Gerardo di Monza.

L’incidente a Milano

Un’auto ha causato un incidente a catena sul ponte del Ghisallo, in direzione dell’Autolaghi, al chilometro 1 dell’autostrada A8. La prima auto ha colpito una vettura della polizia locale, che a sua volta ha colpito una macchina che si è ribaltata. Un’altra auto è rimasta coinvolta nello scontro.

In totale sono 6 le persone ferite, tra cui 4 agenti della polizia locale. Gli automobilisti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali più vicini, un agente è invece in gravi condizioni. Con questo ennesimo scontro, Milano si sta aggiudicando giorno dopo giorno il podio come una delle peggiori città per numero di incidenti stradali (pochi giorni fa tre incidenti si sono verificati in meno di tre ore).

Fonte foto: ANSA Incidente a catena a Milano, sul ponte del Ghisallo, in direzione dell’Autolaghi, al chilometro 1 dell’autostrada A8

Le dinamiche

Una prima ricostruzione vede un’auto tamponare una macchina della polizia locale. Questa, insieme ad altre vetture, avevano appena concluso un servizio di ausilio all’Amsa per la pulizia stradale. L’auto della polizia locale tamponata è andata a sbattere contro un’altra vettura.

Questa si è ribaltata ed è finita contro un secondo veicolo della polizia locale. Durante lo scontro un agente di polizia ha perso i sensi. In totale sono state coinvolte 4 auto e 6 persone, di cui 4 agenti della polizia locale.

I soccorsi

Giunti sul posto i soccorsi si sono occupati dei feriti. Un agente è in gravi condizioni, la sua è l’auto maggiormente danneggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l’uomo. Gli altri coinvolti sono stati trasporti in diversi ospedali con codice giallo e ferite lievi.

Tre agenti sono stati portati all’ospedale Humanitas di Rozzano, un quarto è stato trasferito al San Carlo, gli altri due feriti al San Gerardo di Monza e all’ospedale di Legnano.