Incidente a Ceprano tra tre veicoli, un ferito ricoverato in codice rosso: era rimasto incastrato nell'auto

Scontro violento in provincia di Frosinone. Verso le 9 di giovedì 9 marzo, 3 automezzi sono stati coinvolti in un incidente all’altezza di un incrocio su via Casilina, nel sud del comune di Ceprano.

La dinamica dell’incidente

Delle 3 auto rimaste coinvolte nello scontro, come scrive FrosinoneToday, una è un Opel Vivaro, un furgone utilizzato per il trasporto di medicinali. Il conducente, una persona del posto è rimasto leggermente ferito.

La seconda auto è una Lancia Y con alla guida una donna di Arce, che è stata condotta allo Spaziani di Frosinone per eseguire degli accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente, al km 101 nel territorio del comune di Ceprano

Ad avere la peggio è stato il conducente della terza auto, un’altra Lancia Y. Si tratta di un 31enne di Ripi, che è rimasto incastrato all’interno dell’autovettura.

Necessario l’intervento l’intervento degli operatori del 118 per soccorrerlo ed estrarlo dal mezzo.

Il ragazzo è poi stato caricato in elicottero e ricoverato in codice rosso all’Umberto I di Roma con ferite agli arti inferiori, ma non si trova in pericolo di vita.

Rallentamenti al traffico

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le forze dell’ordine per i rilievi di legge e per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Un altro incidente il 9 marzo

Questo è il secondo incidente stradale della giornata.

A Ceresole d’Alba, un frontale tra tre auto ha causato la morte di un 36enne di Cuneo e fatto altri tre feriti.