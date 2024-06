Scontro frontale tra auto e furgone a Ranica vicino Bergamo, anche due bimbe tra i feriti nell'incidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale alle porte di Bergamo. Sono sei, tra cui due bambine di 6 e 12 anni, le persone rimaste ferite nello scontro frontale tra un’auto e un furgone avvenuto sulla provinciale della Val Seriana, tra Ranica e Alzano Lombardo.

Incidente stradale a Ranica in Val Seriana

L’incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno, sulla strada provinciale 35 della Val Seriana, all’altezza di Ranica, in provincia di Bergamo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, poco dopo le 14 c’è stato uno scontro frontale tra un furgone e un’auto sulla quale viaggiava una famiglia composta da padre, madre e tre bambine.

L'incidente sulla provinciale della Val Seriana all'altezza di Ranica (Bergamo)

Sei feriti nello scontro frontale

Immediati i soccorsi, allertati dagli automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’auto medica del 118 e l’elisoccorso proveniente da Bergamo, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Nell’incidente sono rimaste ferite sei persone, tra cui due bambine di 6 e 12 anni. Secondo quanto riporta Il Giorno, fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Traffico bloccato

La circolazione stradale sulla provinciale è stata bloccata per alcune ore in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona dell’incidente, il traffico deviato sulle strade limitrofe.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro, i rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale di Alzano Lombardo.