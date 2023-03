L'auto si ribalta nell'incidente in tangenziale a Bologna: a bordo un'intera famiglia, traffico in tilt

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un pauroso incidente ha mandato in tilt il traffico sulla tangenziale di Bologna nella pomeriggio di mercoledì 8 marzo 2023. Per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo un’intera famiglia si è ribaltata e si è fermata di traverso occupando entrambe le corsie in direzione aeroporto Casalecchio.

Incidente in tangenziale, coinvolta una famiglia

L’incidente, come detto, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo 2023, poco dopo le 15, sulla tangenziale di Bologna subito dopo l’uscita Lame in direzione aeroporto Casalecchio. Dopo un tamponamento, per cause ancora da accertare, un’auto si è capovolta facendo temere per il peggio.

A bordo della vettura, un’auto rossa, un’intera famiglia composta dal padre al volante, madre e due figlioletti piccoli. I tre, secondo quanto emerge, non avrebbero riportato ferite gravi o preoccupanti, uscendo miracolosamente illesi dall’abitacolo.

Sul posto sono arrivati subito i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno provveduto a soccorrere la famiglia e a mettere in sicurezza gli occupanti del veicolo.

Traffico in tilt sulla tangenziale

A seguito dell’incidente, che poteva avere risvolti drammatici, si sono registrate code chilometriche lungo la tangenziale. L’auto messa di traverso, infatti, ha reso impossibile il passaggio delle auto. Per diverse ore, infatti, è stata istituita la deviazione in uscita allo svincolo 5 – Quartiere Lame, per tutti gli automobilisti che provenivano dall’autostrada Bologna-Taranto.

Sul posto sono quindi intervenuti diversi mezzi che hanno provveduto alla rimozione del veicolo e alla ripresa del regolare deflusso del traffico.