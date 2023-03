Incidente frontale tra tre auto a Ceresole d'Alba: morto un 36enne e tre feriti, la dinamica dello schianto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale, avvenuto nel Cuneese tra Ceresole d’Alba e Sommariva, ha causato la morte di un 36enne. Il sinistro, che ha coinvolto tre auto che si sono scontrate frontalmente, è avvenuto nella serata di mercoledì 8 marzo 2023.

Frontale tra tre auto, un morto

Secondo quanto riferito dalle testate locali, l’incidente si è verificato sulla provinciale 10 tra Ceresole e Baldissero d’Alba, nei pressi del bivio per Sommariva del Bosco. Tre auto si sono scontrate tra loro, per cause ancora da accertare e nel sinistro ha avuto la peggio un 36enne.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco giunti sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo scontro, violento, l’ha infatti ucciso sul colpo.

Chi era la vittima, tre feriti

A perdere la vita, secondo quanto si apprende dal 118 regionale, è il 36enne Luigi Garesio. Classe 1986 originario di Pocapaglia, l’uomo si trovava a bordo di una delle tre auto coinvolte nell’incidente a Ceresole d’Alba. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Pocapaglia, Antonio Luigi Riorda.

A rimanere coinvolti nell’incidente anche altre tre persone che viaggiavano sulle altre vetture che si sono scontrate. Per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale, a Verduno, in codice giallo con ferite considerate di entità medio-gravi. Altri due, invece, hanno rifiutato il ricovero.

Traffico in tilt sulla provinciale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di Emergenza 118, i vigili del fuoco provenienti da Alba e dal Distaccamento Volontari di Sommariva del Bosco e i Carabinieri della locale Stazione.

A causa del grave incidente si sono registrate lunghe code sulla provinciale 10 che collega Crocetta a Castelrotto. La strada, infatti, è stata chiusa nel tratto tra Ceresole e Baldissero d’Alba, nei pressi del bivio per Sommariva del Bosco, per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.