Incidente su autostrada tra Siracusa e Catania, quattro mezzi coinvolti: ci sono feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 13:00 lungo l’autostrada Catania-Siracusa, all’altezza di Augusta, coinvolgendo quattro veicoli. La circolazione è stata interrotta in direzione di Catania e diverse persone sono rimaste ferite, con almeno una in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per gestire la situazione.

L’incidente sulla A18 Siracusa-Catania

L’incidente è avvenuto in una galleria lungo l’autostrada Catania-Siracusa, provocando la chiusura temporanea della carreggiata in direzione del capoluogo etneo.

Quattro veicoli sono stati coinvolti in uno scontro violento che ha causato ferite a più persone.

Incidente su A18 Siracusa-Catania: feriti, anche gravi

Le operazioni di soccorso erano ancora in corso verso le 15:00, con l’elisoccorso attivato per il trasporto urgente di uno dei feriti in ospedale.

Dinamica dello scontro: incidente a catena

L’incidente è stato descritto come un “incidente a catena“, con quattro mezzi che si sono scontrati all’interno della galleria.

Le cause precise dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. I rilievi sul posto sono essenziali per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità.

Le prime informazioni indicano che l’incidente potrebbe essere stato causato da un improvviso rallentamento del traffico all’interno della galleria.

Soccorsi: feriti portati via con eliambulanza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i mezzi del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti.

Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla sala operativa, con l’elisoccorso utilizzato per trasportare uno dei feriti in condizioni gravi al pronto soccorso. Gli altri feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali per le cure necessarie.

La circolazione stradale è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e per la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Le autorità raccomandano di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata.