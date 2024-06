A soli 49 anni è morto Shifty Shellshock, noto nel mondo dello spettacolo per essere stato il frontman dei Crazy Town: il cadavere del cantante è stato trovato all’interno del suo appartamento a Los Angeles. Per il momento le circostanze che hanno portato alla morte dell’artista non sono note. Con i suoi Crazy Town, Shifty Shellshock aveva conquistato la scena internazionale con la super hit ‘Butterfly‘, contenuta nell’album ‘The Gift of Game’ pubblicato nel 2000.

Shifty Shellshock è morto a Los Angeles

Come precisa ‘Newsweek’, Shifty Shellshock è morto lunedì 24 giugno. Il suo cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione a Los Angeles. Gli autori hanno contattato il medico legale per avere più informazioni e sono in attesa di una risposta.

Per il momento, infatti, non è dato conoscere le cause della scomparsa del frontman dei Crazy Town. Per anni l’artista aveva lottato contro le dipendenze e aveva cercato di riabilitarsi dopo alcuni problemi con la legge.

Nell’ultimo post pubblicato dal cantante sui social, una figura mascherata di nero impera tra altri personaggi vestiti di bianco. “Real is rare, fake is everywhere”, si legge in calce all’immagine. Secondo la traduzione in italiano, leggiamo: “Il reale è raro, il falso è dappertutto”.

Il post era stato pubblicato il 28 aprile 2024, poi il silenzio. Oggi sotto quel post pullulano i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Shifty Shellshock. Il suo vero nome era Seth Brooks Binzer.

Il successo di Butterfly dei Crazy Town

Come già detto, Shifty Shellshock e Crazy Town conquistarono il mondo con ‘Butterfly’, una canzone rap-rock pubblicata insieme al primo album ‘The Gift of Game’ nel 2000. Peculiare del singolo era il campionamento della sessione di chitarra e basso di ‘Pretty Like Ditty’ dei Red Hot Chili Peppers.

Lo stesso Shifty Shellshock aveva sempre considerato il brano come “una tipica canzone da radio“, che secondo la critica era riuscita a mettere d’accordo il pubblico rap e il pubblico metal.

Le dipendenze e i problemi del cantante

Seth Binzer aveva lottato a lungo contro le dipendenze e nel corso della sua carriera aveva partecipato a numerose iniziative per sensibilizzare le future generazioni. Ad esempio, Shifty partecipò a due stagioni dei reality show ‘Sober House’ e ‘Celebrity Rehab’.

Dal 2012 al 2015 visse in libertà vigilata a seguito di una condanna per possesso di cocaina e crack e per rissa. Nel 2022 fu arrestato a Los Angeles per guida in stato di ebbrezza.

Nel 2023 una rissa tra il cantante e Bobby Reeves era stata immortalata in un video diventato virale in pochi giorni. I due stavano litigando dopo il termine di un concerto a Myrtle Beach, nella Carolina del Sud e Shifty Shellshock gridava al collega: “Rivoglio i miei soldi”. Ad avere la peggio fu proprio Reeves, travolto dai pugni del cantante.