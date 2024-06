Betoniera si ribalta su un fianco a Bussolengo vicino Verona: morto nella cabina il conducente 31enne

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Nel pomeriggio di oggi venerdì 21 giugno una betoniera si è ribaltata su un fianco in prossimità dello svincolo di Bussolengo, in provincia di Verona, sulla Statale SS12. Il conducente 31enne è morto nell’incidente rimanendo incastrato nella cabina. Lo svincolo è stato chiuso al traffico durante i soccorsi.

Betoniera si ribalta su un fianco allo svincolo per Bussolengo vicino Verona

A Bussolengo in provincia di Verona nel pomeriggio di oggi venerdì 21 giugno una betoniera si è ribaltata in prossimità dello svincolo della tangenziale nord in direzione della città.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.40 sulla Statale SS12 in direzione San Pietro in Cariano, quando il mezzo, come riporta VeronaOggi, si sarebbe ribaltato su un fianco finendo sul guard rail.

Fonte foto: Tuttocittà.it Bussolengo, provincia di Verona

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per liberare il conducente, rimasto intrappolato nella cabina.

Morto il conducente 31enne

Il conducente 31enne, rimasto intrappolato nelle lamiere della cabina schiacciata contro le barriere di protezione dopo l’incidente, è morto in seguito all’impatto.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Verona con due mezzi e 7 operatori che hanno estratto l’uomo con divaricatori e cesoie idrauliche.

Il personale del 118, arrivato anche con l’elisoccorso, ha potuto soltanto constatare il decesso dell’autista, per cui non c’è stato nulla da fare una volta liberato.

Autorità sul luogo dell’incidente per i rilievi

Sul luogo dell’incidente si sono recate le autorità per indagini e rilievi, affidati alla polizia locale di Bussolengo che ha chiuso il traffico fino alle 16.30 per consentire le operazioni di soccorso.

Mercoledì 19 giugno a Rho in provincia di Milano un uomo di 70 era morto travolto da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta.