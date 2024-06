Bicicletta travolta da una betoniera a Rho alle porte di Milano, il ciclista morto sul colpo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Incidente stradale mortale a Rho, alle porte di Milano: un uomo in sella ad una bici è morto dopo essere stato travolto da una betoniera. Purtroppo tutti i soccorsi sono stati inutili, per il ciclista non c’è stato niente da fare.

Incidente a Rho, bici travolta dalla betoniera

Il grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 giugno, a Rho, in provincia di Milano.

Secondo quanto riporta Milano Today, è successo in corso Europa attorno alle 17.30, quando una betoniera ha investito un uomo di 70 anni che viaggiava in sella alla sua bicicletta.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Rho, alle porte di Milano

Morto ciclista di 70 anni

Stando alle prime informazioni, il ciclista stava pedalando quando all’altezza dell’incrocio con largo Mazzini è stato travolto dal mezzo pesante.

Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elicottero del 118, ma per il 70enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa del violento impatto.

L’uomo alla guida della betoniera, 42 anni, è stato invece accompagnato al pronto soccorso perché in forte stato di shock.

Le indagini

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, non è chiaro se il ciclista stesse percorrendo normalmente la via o se stesse attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Rho, che ha effettuato tutti i rilievi del caso.