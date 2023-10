Incendio in una Rsa a Milano: il personale salva i pazienti e spegne l'incendio prima dell'arrivo dei soccorsi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incendio in Rsa a Milano. I medici e gli infermieri della struttura hanno messo in salvo i loro pazienti e sono riusciti a spegnere il rogo prima che i vigili del fuoco potessero arrivare sul posto.

L’incendio in Rsa

Nel pomeriggio di mercoledì un incendio si è sviluppato nella residenza per anziani Virgilio Ferrari di Milano, riempiendo i corridoi di fumo e costringendo i medici e gli infermieri a intervenire per mettere al sicuro i pazienti.

La struttura era una gemella della Casa dei coniugi, un’altra Rsa dove questa estate morirono sei anziani proprio per colpa di un rogo scoppiato tra le camere della residenza. Il caso della Ferrari sembra molto meno grave.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Milano in cui si trova la Rsa

Il personale infatti è riuscito ad evitare che il fuoco si propagasse oltre la stanza in cui è originariamente scoppiato il rogo, utilizzando gli estintori e il sistema anti incendio della struttura. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, la situazione era già sotto controllo.

Il personale salva i pazienti

Nonostante l’incendio scoppiato all’interno della Rsa Ferrari di Milano, i pazienti non hanno dovuto essere evacuati all’esterno. Medici e infermieri hanno comunque dovuto aiutare gli anziani a spostarsi.

Il rogo si è originariamente sviluppato all’interno del controsoffitto del sesto piano della struttura e i pazienti che avevano le loro stanze nelle vicinanze sono stati fatti scendere al quinto per evitare che finissero intossicati dal fumo.

Il sopralluogo dei vigili del fuoco

Quando gli uomini dei vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l’incendio era ormai stato spento. Proprio il fumo, che aveva costretto i medici a spostare i pazienti al piano inferiore, rimaneva l’unico problema della Rsa.

“Non è stato necessario evacuare gli ospiti della Residenza sanitaria ma per il fumo sprigionatosi in una delle corsie si è reso comunque necessario l’intervento degli uomini del Comando di via Messina, anche per cercare di stabilire le cause da dove sarebbe partito il principio di incendio” hanno precisato i vigili del fuoco.

Rimane ancora da capire cosa abbia causato le fiamme e se la struttura sia del tutto sicura per il ritorno dei pazienti nelle loro stanze. I pompieri stanno svolgendo i rilievi del caso.