Il video dell'incendio nel deposito degli autobus a Roma in via della Maglianella: in fiamme diversi mezzi

Un vasto incendio è scoppiato nella mattinata di venerdì 13 ottobre in un deposito degli autobus in via della Maglianella a Roma. Il rogo ha richiesto un intervento dei Vigili del Fuoco con due squadre del Comando di Roma.

Il messaggio dei Vigili del Fuoco su X

Sull’account dei Vigili del Fuoco su ‘X’ (l’ex ‘Twitter’), un minuto dopo le 8 è stato pubblicato un messaggio sull’incendio in via della Maglianella a Roma.

Nel post si legge: “Intervento dei Vigili del Fuoco dalle 5:20 di stamattina per l’incendio nel deposito mezzi del trasporto locale in via della Maglianella: coinvolti 5 autobus e uno scuolabus. In corso le operazioni di messa in sicurezza”.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Un’immagine di ciò che è rimasto dei bus coinvolti nell’incidente scoppiato nelle primissime ore del mattino di venerdì 13 ottobre in via della Maglianella a Roma.

Il secondo annuncio dei Vigili del Fuoco

Sul sito dei Vigili del Fuoco è apparsa una seconda nota dei Vigili del Fuoco, in cui è stato annunciato che il loro intervento relativo all’incendio in via della Maglianella a Roma si è concluso con esito positivo.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco: “Concluso stamattina l’intervento dei Vigili del Fuoco, iniziato alle ore 5:20, per l’incendio nel deposito mezzi del trasporto locale in via della Maglianella di cinque autobus e di uno scuolabus. Coinvolte nelle operazioni di soccorso due squadre del Comando di Roma”.

La ricostruzione sull’origine dell’incendio

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, in base ai primi accertamenti sull’incendio le fiamme sarebbero partite da un bus che era pronto a uscire in strada per entrare in servizio.

Il conducente che si trovava alla guida del veicolo si è accorto che non entravano le marce e, per questo motivo, è sceso dal mezzo per andare a prendere un autobus sostitutivo. Il primo bus, nel frattempo, è rimasto acceso e ha preso fuoco. In poco tempo le fiamme hanno avvolto anche quattro autobus e uno scuolabus che si trovavano lì nelle vicinanze.

Non risultano esserci stati feriti nel rogo. A indagare su quanto accaduto nel deposito degli autobus di via della Maglianella a Roma sono i poliziotti del commissariato Aurelio.