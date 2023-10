Incendio a Passo Corese nella zona di Rieti vicino al magazzino Amazon e ad alcune scuole: scatta l'allerta

Ci sarebbe anche un ferito nell’incendio divampato nella zona industriale di Passo Corese, dove sono presenti i capannoni di numerose aziende come Amazon, Eurospin e Sda. Non distante dalla zona sono presenti anche delle scuole, con le quali il comune è costantemente in contatto per monitorare la situazione.

L’incendio a Passo Corese

Un incendio è divampato in un capannone industriale presente nella zona industriale di Passo Corese, frazione del comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, nel Lazio.

Nella zona industriale del comune sono presenti i magazzini di numerose società, come ad esempio Amazon, Eurospin e Sda. Il capannone colpito dall’incendio è di proprietà della società Techbau.



Il post condiviso su Facebook dal comune di Fara in Sabine, nella provincia laziale di Rieti, dove un incendio è divampato in uno dei capannoni della zona industriale della frazione di Passo Corese

Le fiamme hanno causato l’innalzamento di una grossa colonna di fumo nero, visibile anche dalla non distante Strada Statale 4, bretella di raccordo tra Passo Corese e la via Salaria.

I vigili del fuoco sul posto

Come condiviso in un posto su Facebook dal comune di Fara in Sabina, “i Vigli del Fuoco sono immediatamente accorsi sul post ed hanno attivato le procedure di messa in sicurezza della zona e le operazioni di spegnimento dell’incendio”.

L’incendio è divampato poco prima delle dieci della mattina di oggi – venerdì 13 ottobre – in un capannone in fase di costruzione di proprietà della società Techbau, che nel 2021 aveva iniziato i lavori per la “costruzione di piattaforma logistica costituita da magazzino monopiano di circa 56.000 mq attrezzati per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci”.

Secondo le prime ipotesi, la colonna di fumo potrebbe essersi generata a seguito della combustione dei pannelli fotovoltaici presenti sul tetto. Al divampare dell’incendio un operaio di 45 anni è rimasto ferito, probabilmente in seguito a una caduta dall’alto. Soccorso dal personale medico del 118, è stato trasportato in codice rosso presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Sant’Andrea” di Roma.

Preoccupazione per le scuole

In poche ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, con l’incendio che è tenuto sotto controllo. Resta però la preoccupazione per la qualità dell’aria, soprattutto considerando la vicinanza di alcune scuole al polo industriale.

La presidente della Provincia di Rieti e sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo, ha invitato “la cittadinanza a restare a debita distanza di sicurezza dalla zona interessata dalle fiamme daremo informazioni dettagliate con eventuale ordinanza e siamo in contatto con le scuole per vigilare in modo corretto sulla salute degli studenti.”.

Resta ancora alto il rischio di intossicazione per le persone presenti all’interno dell’area industriale al momento dello scoppio dell’incendio, e non è esclusa l’emanazione di un’ordinanza a tutela della salute.