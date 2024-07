Incendio a Quartu Sant'Elena nel centro abitato, fiamme e densa colonna di fumo nero: paura tra i residenti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un grosso incendio con fiamme alte alcuni metri è scoppiato all’ingresso di Quartu Sant’Elena, in Sardegna, nella strada di collegamento con Cagliari. A bruciare sarebbe stato un canneto all’interno del Parco di Molentargius, non troppo distante da alcune strutture commerciali.

L’incendio a Quartu Sant’Elena, in Sardegna

Il rogo è divampato nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio dentro al parco di Molentargius, a ridosso di viale Marconi. Lo riporta il sito de L’Unione Sarda.

Le fiamme, mosse dal forte vento di maestrale, avrebbero riguardato un’area non troppo distante da un noto studio dentistico e da un distributore di benzina.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio è scoppiato a Quartu Sant’Elena, Comune della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna

Il fuoco sarebbe stato alimentato anche da rifiuti di vario genere, presenti probabilmente nel luogo d’origine dell’incendio. Per questo il fumo avrebbe assunto colore nero.

Le evacuazioni

Un’abitazione è stata coinvolta dalle fiamme.

C’è timore per gli sviluppi: sulla rotta dell’incendio, in direzione via Turati, sono presenti case, attività commerciali e una scuola. Alcune evacuazioni in zona sono già state disposte.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con 5 squadre, insieme alla protezione civile e a un elicottero dell’antincendi regionale.

L’incendio a Vieste

Nella giornata di mercoledì 24 luglio un altro vasto incendio è divampato sul Gargano, nei pressi del Comune di Vieste, in provincia di Foggia.

Un video che mostra il bosco di Baia San Felice prendere fuoco ha fatto il giro della rete.

A spaventare è stata soprattutto la vicinanza del rogo a un residence turistico che ospita circa 1.200 persone. Si ipotizza l’origine dolosa.