Incendio devastante a Riposto vicino Catania: le fiamme minacciano le case, soccorsi in ritardo

Un incendio devastante ha colpito l’agglomerato urbano di Riposto, in provincia di Catania, arrivando a lambire le case e seminando paura e preoccupazione tra i residenti. Domenica 23 luglio le fiamme hanno avvolto una serie di terreni incolti, ormai abbandonati e lasciati nel totale degrado. Nonostante le segnalazioni dei cittadini al Comune, l’intervento dei vigili del fuoco e della Forestale è stato ritardato, lasciando i residenti in ansia per oltre un’ora mentre il rogo avanzava.

Dove è scoppiato l’incendio

Il vasto rogo si è sviluppato precisamente nelle zone di via Gaelano e via Raffaele Leone. Le fiamme, alte fino a raggiungere i 5 metri, hanno dato origine a una situazione allarmante e instaurato un clima di apprensione tra i residenti.

L’incendio ha avuto inizio alle ore 15, trasformando in cenere una serie di terreni incolti, in gran parte di proprietà privata, ma purtroppo abbandonati e lasciati in totale degrado.

Fonte foto: Tuttocittà Il rogo è scoppiato in un terreno incolto e abbandonato a Riposto, in provincia di Catania

La situazione era stata già segnalata dai cittadini, preoccupati per la pericolosità delle sterpaglie che hanno raggiunto un’incredibile altezza di oltre 2 metri.

Soccorsi in ritardo

In molti hanno allertato i vigili del fuoco e la Forestale, cercando un pronto intervento. Tuttavia, le forze e i mezzi di soccorso erano già impegnati in numerosi interventi nell’intera area jonica etnea, rendendo difficile rispondere immediatamente alla chiamata di aiuto.

Ciò ha causato un’attesa di oltre un’ora per i residenti della zona di via Leone e delle villette circostanti l’agglomerato ripostese, costretti a temere per la propria sicurezza.

La paura dei residenti

Alcuni abitanti, temendo un ulteriore peggioramento della situazione, hanno deciso di chiudere i rubinetti del gas metano, nell’eventualità che le fiamme potessero avvicinarsi alle case.

Le lingue di fuoco hanno minacciato persino una casa rurale e hanno causato danni anche a una vecchia campata di linea elettrica, aggravando così la situazione già critica.

L’incendio all’aeroporto

Non è stato il primo incendio estivo a colpire la provincia etnea. Fra il 16 e il 17 luglio, infatti, è avvenuto il disastroso incendio all’aeroporto internazionale di Catania che ha paralizzato i trasporti e il turismo in Sicilia.