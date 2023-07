La riapertura dell'aeroporto di Catania dopo l'incendio potrebbe slittare: la nota dei vigili del fuoco

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

La riapertura dell’aeroporto internazionale di Catania, prevista per le ore 14 di mercoledì 19 luglio, potrebbe slittare per consentire ai Vigili del Fuoco di proseguire gli accertamenti sulle cause del rogo che ha interessato lo scalo.

La nota dei Vigili del Fuoco

L’agenzia ‘ANSA’ ha riportato una nota del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in cui si legge che “dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri (martedì 18 luglio, ndr) insieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia nei locali interessati dall’incendio sviluppatosi nell’aeroporto di Catania è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali”.

Nel comunicato è specificato inoltre che “gli accertamenti continueranno di concerto con Procura, Prefettura e Sac”.

Fonte foto: ANSA L’intervento dei Vigili del Fuoco sul luogo dell’incendio.

Cosa si sa sull’incendio all’aeroporto di Catania

Si sono vissuti attimi di paura la notte tra il 16 e il 17 luglio all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania: un incendio è divampato al piano terra del terminal A dello scalo, nell’area arrivi, provocando un fuggi fuggi generale dall’aeroporto, il terzo d’Italia.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti. Qualche persona è rimasta intossicata dal fumo. Pesanti, però, i disagi per i viaggiatori, con l’aeroporto che ha riaperto solo “a singhiozzo”.

L’allarme era scattato alle ore 23,29 di domenica 16 luglio e i Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti con numerose squadre, sono riusciti a spegnere le fiamme solo alle 5,40 del mattino di lunedì.

La Procura ha aperto una inchiesta e l’Enac ha istituito una Commissione interna per accertare quanto accaduto. Secondo i primi accertamenti, in base a quanto riportato dall”ANSA’, l’incendio sarebbe partito da un condizionatore.

La situazione all’aeroporto di Catania

Nella giornata di martedì 18 luglio la situazione all’aeroporto di Catania è apparsa più tranquilla rispetto a lunedì, grazie alla riorganizzazione del traffico aereo dopo l’incendio che ha danneggiato il terminal A. La notte precedente, attorno alle 3, era decollato il primo volo dal terminal C, con destinazione Casablanca, riaperto lunedì pomeriggio con due movimenti all’ora, che saranno via incrementati.

I Vigili del Fuoco, intanto, proseguono i lavori per gli “ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici” che dovranno stabilire origini e cause dell’incendio.