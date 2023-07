Incendio in un palazzo a Firenze: ustionata una donna, un uomo si sente male in strada

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Spaventoso incendio a Firenze. Un palazzo ha preso fuoco in via Baccio Bandinelli, e due persone sono rimaste coinvolte. Intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario per domare le fiamme e soccorrere i feriti.

L’incendio a Firenze

All’alba di oggi domenica 23 luglio, a Firenze in via Baccio Bandinelli, è scoppiato un grosso incendio in un appartamento al secondo piano di un palazzo.

Grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco, il bilancio dell’incidente è stato minimo. Soltanto una donna che abitava nel palazzo sarebbe rimasta ustionata a una mano, mentre un passante in strada avrebbe avuto un malore, probabilmente a causa del fumo.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Firenze in cui oggi all’alba è scoppiato un incendio

L’intervento dei pompieri è stato eseguito da due punti diversi: uno nella strada in cui si trova il palazzo incendiato, via Baccio Bandinelli, e l’altro nella vicina via dei Vanni.

Gli incendi domestici in Italia

Ogni anno in Italia rimangono coinvolte in incendi domestici come quello di Firenze ben 2,8 milioni di persone, mentre gli incidenti stessi sono 3,3 milioni.

Esattamente come nel caso di questa mattina, le vittime sono principalmente donne. Le stime dei morti variano molto, tra i 4.500 per i più ottimisti e gli 8.000 delle approssimazioni più negative.

Degli incendi totali, solo meno di un milione coinvolgono maschi, mentre i restanti oltre due milioni riguardano le donne, con una percentuale di oltre il 72% del totale. Oltre alle ustioni, gli infortuni collegati sono soprattutto intossicazioni da monossido di carbonio.

Le cause di questi incendi sono soprattuto legate alla installazione o alla manutenzione degli impianti a gas delle cucine. Diverse situazioni scaturiscono proprio da questi sistemi, il cui stato di sicurezza andrebbe controllato molto spesso.

I soccorsi alle persone coinvolte

Non solo i vigili del fuoco, ma anche il personale sanitario del 118 è accorso per soccorrere le due persone rimaste ferite dal grande incendio scoppiato all’alba in un palazzo di Firenze.

In entrambi i casi i problemi riportati sono stati minori. L’ustione alla mano della donna è stata medicata velocemente, così come il passante che è stato fatto riprendere.