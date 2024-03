Incendio a Bologna, parte la raccolta fondi per riportare in Romania le salme della donna con i suoi tre figli

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo l’incendio di Bologna nel quale hanno perso la vita una giovane madre con i suoi tre figli, è stata aperta una raccolta fondi per trasportare le quattro salme in Romania. L’iniziativa arriva da Rasvy Nistor, sorella di Stefania Alexandra Nistor, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato gli estremi per inviare le proprie donazioni affinché le vittime facciano ritorno al loro Paese d’origine.

Una raccolta fondi per le vittime del rogo

Come detto in apertura, la sorella di Stefania Alexandra Nistor ha organizzato una raccolta fondi per riuscire a trasportare in Romania le salme delle vittime del terribile rogo che nella notte tra il 14 e il 15 marzo.

“Una grande tragedia ha colpito la nostra famiglia con la scomparsa di mia sorella Stefana insieme ai tre angioletti Giorgia Alejandra, Mattia Stefano e Giulia Maria”, scrive la sorella sui social.

Fonte foto: ANSA Dopo l’incendio a Bologna, la sorella di Stefania Alexandra Nistor apre una raccolta fondi per trasportare le salme della donna e i suoi tre figli in Romania

“Grazie per coloro che vorranno esserci vicini “, aggiunge Rasvy Nistor, che mette a disposizione le coordinate bancarie del fratello e della nonna dei tre bambini.

Secondo le indagini, a scatenare il rogo sarebbe stata una stufa elettrica andata in corto circuito, utilizzata in quanto il riscaldamento del condominio non era funzionante.

Il tragico incendio a Bologna

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo in via Bertocchi, a Bologna, un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Quattro le vittime dell’incendio: una donna di 32 anni e i suoi tre figli piccoli. L’unico a salvarsi è stato il gatto che viveva in casa.

Secondo i rilievi, a far divampare le fiamme sarebbe stato il corto circuito di una stufetta elettrica usata per compensare l’assenza di riscaldamento. La donna avrebbe tentato disperatamente di aprire la finestra, lottando per salvare la vita ai suoi figli.

Il malore del padre dei bambini

Appresa la notizia, sul posto è arrivato l’ex marito della donna nonché padre dei tre bambini, che da tempo non abitava più in quell’appartamento. L’uomo è stato colto da malore e trasportato al pronto soccorso.

Una vicina ha descritto la giovane mamma come “una brava ragazza” e “una mamma perfetta, che i figli, nda] se li portava dietro dappertutto”.