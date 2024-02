In Alabama gli embrioni congelati sono esseri umani: la sentenza shock, per il Tribunale sono già bambini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sentenza shock in Alabama. La Corte Suprema dello Stato del sud degli USA ha deciso che gli embrioni fecondati in vitro e poi congelati come parte delle terapie per la fertilità sono esseri umani. Distruggerli potrebbe essere considerato un reato simile all’omicidio.

La decisione della Corte Suprema dell’Alabama

La Corte Suprema dell’Alabama ha deciso che gli embrioni congelati, utilizzati normalmente per le terapie che permettono alle coppie che non riescono ad avere figli di portare a termine una gravidanza, sono esseri umani.

Il presidente della corte Tom Parker ha guidato i sette favorevoli contro i soli 2 contrari alla norma. La sentenza segue la legge che proibisce nello Stato ogni tipo di aborto, anche in caso di stupro, con l’eccezione del rischio di morte per la madre.

La sentenza definisce gli embrioni “bambini extrauterini” e i congelatori in cui sono conservati “nursery criogeniche”. Questa decisione ta causando stupore e indignazione in tutti gli USA.

Le motivazioni della sentenza

Le ragioni della decisione dei giudici sono sostenute principalmente dalla costituzione dello Stato dell’Alabama e a una legge del 1872 che permette ai genitori di fare causa civile per la morte per negligenza (wrongful death) di un figlio minore.

Secondo i giudici questa legge si estende anche agli embrioni. È la base delle nuove leggi estremamente restrittive sull’aborto e anche della decisione di equiparare gli embrioni congelati agli esseri umani.

Oltre a questa ragione giudiziaria però, Parker ha incluso nelle motivazioni diversi passaggi biblici, come la citazione che il profeta Geremia attribuisce a Dio: “Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni”.

Le conseguenze sulle cliniche

Le cliniche per la fertilità richiedono il congelamento di centinaia di embrioni per coppia. Questo perché molto spesso l’inserimento degli stessi in utero fallisce e richiede la ripetizione dell’operazione.

Una volta che la donna che lo ha richiesto è rimasta incinta però, gli altri embrioni vengono distrutti. Non sembra che, almeno per il momento questo possa essere comparato all’omicidio o peggio alla strage in Alabama.

Ci potrebbero però comunque essere gravi conseguenze civili per le cliniche per la fertilità, che potrebbero essere costrette a chiudere in tutto lo Stato. Si teme inoltre che altri Stati conservatori possano seguire l’esempio dell’Alabama.