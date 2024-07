Genitori Matteo Renzi condannati per fatture false a oltre 3 anni: la sentenza contro Tiziano e Laura Bovoli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, sono stati condannati per fatture false a oltre 3 anni.

La condanna per Tiziano Renzi e Laura Bovoli

I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, come riportato dall’agenzia ANSA, sono stati condannati dal tribunale di Firenze a 3 anni e 2 mesi e 15 giorni di reclusione per alcuni episodi di fatturazioni false.

I giudici si erano ritirati in camera di consiglio nella mattinata di mercoledì 24 luglio attorno alle ore 9,20. La sentenza è arrivata prima delle 10. Tiziano Renzi e Laura Bovoli erano assenti in aula.

Fonte foto: ANSA

L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e, sullo sfondo, il padre Tiziano.

Genitori di Renzi assolti per bancarotta fraudolenta

I genitori di Matteo Renzi sono stati, invece, assolti dal reato di bancarotta fraudolenta delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service.

Assolta Matilde, sorella di Matteo Renzi

Anche Matilde Renzi, sorella del leader di Iv, è stata assolta al processo nato dal fallimento delle cooperative di volantinaggio e servizi pubblicitari Marmodiv, Delivery Service, Europe Service, collegate alla Eventi 6 srl, la società dei genitori dell’ex presidente del Consiglio.

Il commento di Tiziano Renzi

In una nota riportata dall’agenzia ANSA, Tiziano Renzi ha commentato la sentenza, definita “ampiamente positiva per tanti aspetti“. Il padre di Matteo Renzi ha detto: “Azzerate tutte le infamanti accuse che in questi anni abbiamo ricevuto sulle bancarotte. Ci hanno persino arrestato per quell’accusa e oggi il Tribunale di Firenze ci ha assolto disintegrando l’impianto accusatorio della procura. Non abbiamo fatto nessuna bancarotta”.

Tiziano Renzi si è detto sorpreso per la “condanna per le 4 presunte false fatture”. a tal proposito ha aggiunto: “Con immutata fiducia nella verità, andremo in appello dove avremo modo di mostrare tecnicamente come siamo estranei anche da questa contestazione, peraltro marginale, per un valore inferiore a centomila euro”.

Ancora Tiziano Renzi: “Oggi si compie un grande passo in avanti: un tribunale sancisce che non abbiamo commesso i reati per cui siamo stati arrestati. Mi spiace perché per l’assoluzione completa dovremo aspettare ancora l’appello, tra un anno. Ma chi ha seguito il processo sa che quella di oggi è la vittoria della verità contro le contestazioni assurde della procura. Ricorreremo in appello sulle false fatturazioni e chiederemo i danni in sede civile a chi ci ha insultato in questi anni”.

Nella nota, il papà di Matteo Renzi ha aggiunto che gli “riempie il cuore di gioia” che la figlia Matilde sia “fuori da ogni processo un mese dopo che è accaduta la stessa cosa a suo marito Andrea”.

Le parole dell’avvocato Bagattini sulla sentenza sui genitori di Renzi

L’avvocato Federico Bagattini, in alcune dichiarazioni riportata da La Repubblica, ha ricordato che per questo procedimento Tiziano Renzi e Laura Bovoli erano stati messi agli arresti domiciliari.

Le sue parole: “Era il processo delle bancarotte e sono stati assolti. Voglio ricordare che se chi ha chiesto la misura e chi l’ha disposta avesse avuto previsione di questa sentenza, la misura cautelare non avrebbe potuto essere somministrata ai coniugi Renzi”.