Accoltellato a Lucca da due ragazzi sgridati per aver danneggiato una staccionata: 62enne in gravi condizioni

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato in strada nei pressi della sua abitazione a Lucca e si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe sorpreso due giovani a danneggiare la staccionata: alle sue grida di rimprovero i due avrebbero reagito aggredendolo e colpendolo con un coltello.

Uomo accoltellato a Lucca da due ragazzi

L’episodio è avvenuto attorno alle 22 di ieri sera, lunedì 25 novembre, a San Lorenzo a Vaccoli, frazione di Lucca.

Secondo quanto riporta Ansa, è stato lo stesso 62enne a chiamare i carabinieri per segnalare l’aggressione avvenuta nei pressi della sua casa in via del Pino e Cortacce.

Stando al suo racconto, l’uomo sarebbe stato aggredito e accoltellato da due giovani a seguito di una lite nata per futili motivi.

62enne in ospedale in gravi condizioni

Adnkronos riferisce che l’uomo è stato raggiunto da tre fendenti all’addome. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca.

Sottoposto nella notte a un intervento chirurgico d’urgenza, il 62enne è ora ricoverato in gravi condizioni.

La ricostruzione

Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Lucca, al lavoro per rintracciare gli autori dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa, la violenza sarebbe scaturita da un litigio con un paio di giovani.

Il 62enne sarebbe uscito di casa attirato da dei rumori e avrebbe visto due ragazzi che stavano danneggiando la staccionata di recinzione della sua abitazione.

All’intervento dell’uomo per rimproverarli sarebbe seguito un breve alterco: i due avrebbero quindi aggredito l’uomo, uno l’avrebbe colpito con un coltello per poi darsi alla fuga.