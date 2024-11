Formaggio richiamato per possibile presenza di Escherichia Coli: quali sono la marca e i lotti ritirati

Del formaggio è stato ritirato dai supermercati per la possibile presenza del batterio Escherichia Coli. A segnalarlo è stato il Caseificio sociale di Predazzo e Moena S.C.A. Il Ministero della Salute, successivamente, ha informato i consumatori in merito al richiamo di diversi lotti del prodotto. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate delle confezioni.

Quali sono i lotti a rischio

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di formaggio prodotto da Caseificio sociale di Predazzo e Moena S.C.A, la cui sede dello stabilimento è a Predazzo, in provincia di Trento.

Secondo quando pubblicato sul sito del Ministero, in questi prodotti potrebbe esserci Escherichia Coli.

Fonte foto: Ministero della Salute Alcuni dei formaggi ritirati

I lotti ritirati sono:

24213

24212

24211

24210

24205

24204

24202

24201

24199

24198

24197

24194

24193

24192

24191

24189

24188

24186

24185

24183

24244

24243

24241

24238

24236

24235

24234

24231

24229

24228

24227

24225

24224

24223

24221

24219

24218

24217

24216

24266

24264

24260

24258

24254

24252

24250

24246

24248

24256

24263

Il marchio di identificazione è CE 42/012: tutti i formaggi sono venduti come forme intere.

Il termine minimo di conservazione è stimato in 50 giorni.

Cosa fare se si è acquistato il formaggio ritirato

Se avete acquistato una confezione dei lotti ritirati, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

L’invito è di restituirlo nel punto vendita in è stato effettuato l’acquisto: il costo sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino.

Che cos’è l’infezione da Escherichia coli?

Come spiegato dal sito dell’Humanitas, l’Escherichia coli (E. coli) è la specie di batterio più nota del genere Escherichia.

Costituisce parte integrante del normale microbiota intestinale dell’uomo e di altri animali a sangue caldo.

Nonostante la maggior parte dei ceppi siano innocui, alcuni causano malattie intestinali di diversa gravità (che possono manifestarsi con dolore addominale, vomito, diarrea con sangue) ed extra-intestinali, come ad esempio infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite.

L’infezione da Escherichia coli, che può provenire da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura, spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta – può risultare molto pericolosa soprattutto per i bambini piccoli e anziani, che possono sviluppare una forma di insufficienza renale, la sindrome emolitico uremica.

L’Escherichia coli è sensibile al calore: la cottura dei cibi permette quindi di neutralizzarlo.

Quali sono le cause dell’infezione da Escherichia coli

L’infezione può provenire da acqua o cibo contaminati, ma anche tramite il contatto da persona a persona, soprattutto quando i soggetti infetti non si lavano correttamente le mani.

Quali sono i sintomi dell’infezione da Escherichia coli

I principali sintomi dell’infezione sono:

diarrea , anche con sangue;

, anche con sangue; crampi addominali;

nausea e vomito.

Come prevenire l’infezione da Escherichia coli

Nessun farmaco è in grado di proteggere dall’infezione da Escherichia coli.

Tra i comportamenti da adottare per non incorrere nell’infezione:

evitare cibi “a rischio”;

lavare accuratamente gli alimenti crudi;

lavare gli utensili da cucina con acqua calda e sapone prima e dopo l’uso;

con acqua calda e sapone prima e dopo l’uso; usare contenitori separati per ogni alimento;

lavarsi bene le mani prima di cucinare.

Qui tutte le notizie sui prodotti richiamati.