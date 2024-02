Il video impressionante dell'incendio di Valencia ripreso dai passanti: due grattacieli divorati dalle fiamme

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Disastro a Valencia. Il rogo dei due grattacieli divorati dalle fiamme è stato ripreso da diversi passanti per le strade della città spagnola. Polemica per il rivestimento isolante dei palazzi: era lo stesso dell’incendio di Londra.

Le immagini del disastro di Valencia

Alle 17:30 di giovedì 22 febbraio si è sviluppato un incendio in uno di due grattacieli gemelli a Valencia, in Spagna. Le fiamme si sono propagate molto velocemente inghiottendo anche l’altro edificio.

Il fuoco è scoppiato al settimo piano dei 14 di cui erano composti gli edifici. A permettere una propagazione così rapida sarebbe stato soprattutto il vento forte che soffiava sulla città a quell’ora del giorno.

Fonte foto: ANSA Intervento dei vigili del fuoco a Valencia

I palazzi erano stati costruiti tra il 2005 e il 2008, nel periodo del boom edilizio spagnolo. Ospitavano all’incirca 450 persone divise nei 138 appartamenti ricavati nelle strutture all’interno del quartiere di Campanar.

Le polemiche sul rivestimento

Le maggiori polemiche attorno all’incendio dei due grattacieli in Spagna, a Valencia, ruotano attorno al rivestimento isolante che ricopriva entrambi gli edifici. Sarebbe stato composto da poliuretano, un materiale estremamente infiammabile.

Il poliuretano era molto utilizzato all’inizio degli anni 2000 come materiale per l’isolamento delle case, in particolare di palazzi molto grandi. Era lo stesso che ricopriva la Grenfell Tower, un grattacielo di Londra di 24 piani bruciato nel giugno del 2017.

Nel rogo della Grenfell Tower morirono 72 persone, tra cui anche due ragazzi italiani. L’incidente spinse diversi Paesi a bandire i rivestimenti in poliuretano, ma la Spagna non si adeguò a questi standard

Si cercano ancora i dispersi

L’incendio di valencia sembra essere stato molto meno tragico di quello di Londra del 2017, causato dalla stessa copertura isolante dei palazzi. Al momento infatti si contano 5 morti carbonizzati secondo i vigili del fuoco spagnoli che sono intervenuti sul posto.

Moltissimi però ancora i dispersi che le autorità stanno cercando di rintracciare. Sarebbero 14 in tutto, tra cui una coppia con due bambini di due anni l’uno e due mesi l’altro. Continuano le ricerche, anche con l’aiuto delle unità dell’esercito.

Sarebbero in tutto 14 anche in feriti dell’incendio di Valencia, per lo più intossicati dal fumo sprigionatosi negli appartamenti durante il rogo. Di questi 5 sarebbero vigili del fuoco.