Maxi incendio in un palazzo di 14 piani a Valencia, intrappolati dalle fiammegli abitanti di 138 appartamenti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Al momento non si segnalano vittime del maxi incendio divampato in una palazzo di nuova costruzione a Valencia. Le fiamme sono divampate al quinto dei 14 piani del grattacielo, persone ancora intrappolate nel rogo. Almeno 13 i feriti.

Maxi incendio in un palazzo di 14 piani

Un grande incendio è divampato attorno alle 17:30 di giovedì 22 febbraio in un palazzo di nuova costruzione a Valencia, nel quartiere Campanar.

A causa delle forti raffiche di vento, le fiamme si sono rapidamente estese all’interno dello stabile di 14 piani, che conta al suo interno 138 abitazioni.

Le persone intrappolate sui balconi

Sul luogo del rogo, all’incrocio tra le vie General Avilés e Maestro Rodrigo, sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco.

Il vento di ponente ha poi portato il fuoco verso un altro palazzo adiacente, anche questo di nuova costruzione, i cui abitanti stanno scappando dai balconi con l’aiuto dei vigili del fuoco.

Il centro commerciale al piano terra dello stabile è stato evacuato e nella zona è stato montato un ospedale da campo.

13 feriti, tra cui un minorenne

Nessuna vittima è stata segnalata a causa del rogo, ma la testata quotidiana El Pais segnala almeno tredici persone ferite.

Sei vigili del fuoco, di cui uno curato per una frattura e due in ospedale per inalazione di fumo.

Tra i civili ferito anche un bambino, soccorso per aver inalato del fumo.

I servizi di emergenza segnalano che sul posto sono in azione 22 squadre dei vigili del fuoco, oltre sei unità Samur e due unità di supporto vitale di base.

I video degli abitanti ancora in trappola

“Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti o amici” riferiscono i media locali.

Sono numerosi gli abitanti dei due edifici ancora intrappolati dalle fiamme. I vigili del fuoco stanno provando a portarli in salvo dai balconi. Video di testimoni arrivano sui social.

Un altro testimone riferisce che i pompieri stanno invitando le persone all’interno del secondo edificio a mettere dei panni bagnati vicino alle porte.

Le parole del premier Sánchez

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso la propria vicinanza alle persone colpite dall’incendio su X.

“Sono costernato per il terribile incendio scoppiato. – scrive il capo del Governo – Desidero esprimere la mia solidarietà a tutte le persone colpite e il mio riconoscimento a tutto il personale di emergenza già al lavoro sulla scena”.

Sul posto, riporta l’agenzia Efe, è già attiva anche l’Unità Militare di Emergenza.