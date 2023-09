Il video della donna che si aggrappa al cofano di un'auto in corsa a Padova: trascinata per diversi metri

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Aggrappata al cofano di un’auto in corsa. È successo a Padova, nel quartiere Stanga. Tutto è stato immortalato in un video ripreso dall’alto, probabilmente da un residente. Nei 23 secondi di immagini, condivisi sui social dall’ex assessore e consigliere comunale Alain Luciani, si vede una donna tenersi ancorata al cofano di un’auto. La vettura però, non accenna a fermarsi, proseguendo la sua corsa in città con la donna sul cofano.

Il video pubblicato sui social

Nel video pubblicato si può osservare come l’auto, prima di sparire dall’inquadratura, abbia percorso diversi metri con la donna aggrappata al cofano.

Le immagini sono state pubblicate nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre sulla pagina Facebook dell’ex assessore e consigliere comunale di Padova, Alain Luciani. Non è chiaro, tuttavia, a quando risalgano.

Le immagini non chiariscono la dinamica della vicenda. Il breve video, infatti, inizia con la donna già aggrappata al cofano dell’auto.

Le riprese, inoltre, proseguono immortalando la vettura per diversi metri: mentre l’automobilista esegue un’inversione di marcia, la donna non lascia la presa.

Il diverbio tra le due donne prima del gesto

Come riportato dal quotidiano ‘Il Mattino di Padova‘, che ha diffuso la notizia interpellando l’ex componente dell’amministrazione cittadina Alain Luciani, le indagini della Polizia stradale avrebbero ricostruito la vicenda.

Pare, infatti, che il gesto della donna sia stato il culmine di un diverbio avviato a causa di un piccolo incidente d’auto che si sarebbe verificato poco prima.

Il sinistro, ricollegabile a una mancata precedenza, sarebbe avvenuto a ridosso di piazzale Stanga e avrebbe coinvolto due auto.

Si tratta di una Giulietta (quella che si vede nel video) e di una Polo guidata dalla donna che poi si sarebbe aggrappata al cofano.

Tutto per una mancata precedenza

Sempre secondo quanto riferito da ‘Il Mattino di Padova‘, sembra che al momento di scambiarsi le generalità, la conducente della Giulietta avrebbe riferito di non avere tempo per fornire i dati necessari per constatazione amichevole.

Così, la Giulietta sarebbe subito ripartita. È a questo punto che la conducente della Polo si sarebbe aggrappata al cofano con l’intenzione di risolvere la questione.

Il quotidiano, inoltre, scrive che la donna avrebbe riportato lesioni guaribili in 5 giorni, ma non è chiaro se queste fossero dovute al precedente incidente oppure al gesto in strada.