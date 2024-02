Il video del bimbo intrappolato nella macchina coi peluche in Australia: liberato dalla polizia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bambino è rimasto intrappolato in una macchina con artiglio. Ethan, il nome del bambino australiano coinvolto nella notizia, non aveva nessuna intenzione di uscire. È stato necessario l’intervento della polizia per metterlo in sicurezza. Nel video, una volta preso il bambino, si sente dire da un agente: “Hai vinto un premio, quale vuoi?”.

Bambino intrappolato in Australia

La polizia ha ripreso il momento in cui è arrivata sul luogo nel quale era stato chiesto il loro intervento. A far partire la chiamata è stato il padre di un bambino di 3 anni che si era infilato in una claw machine o macchina con artiglio.

Il fatto è accaduto in un centro commerciale di Capalaba, nel Queensland in Australia. All’arrivo della polizia il bambino ha chiarito che non voleva uscire. Il piccolo Ethan stava bene circondato dai morbidi peluche.

Frame del video nel momento in cui Ethan viene liberato

L’azione della polizia

Sul posto sono sopraggiunti quattro agenti della polizia. Dal video, ripreso da una delle videocamere attaccate alla divisa di un poliziotto, si vede il bambino giocare con i peluche. Quando i poliziotti si avvicinano anche il piccolo si interessa a loro e preme le mani sul vetro.

Gli agenti hanno studiato il modo migliore per agire in sicurezza e hanno deciso di rompere il vetro. Al bambino è stato chiesto di allontanarsi e di coprirsi di peluche per non rimanere ferito dai vetri. Con l’ausilio di un martello adatto ai vetri, un tipo specifico che rompe la superficie il piccole parti, è stato aperto un lato della macchina con artiglio.

La battuta al bambino

Una volta tratto in salvo, è stato tirato un respiro di sollievo. Il piccolo Ethan non aveva ferite e anzi sembrava dispiaciuto di essere stato allontanato dal suo antro pieno di giocattoli (al contrario di Monica Laso, rimasta bloccta per 15 ore nel vuoto)

È stato un agente a estrarlo dal foro. Ethan ha iniziato a piangere, spaventato e allora l’uomo gli ha chiesto quale peluche voleva. Gli ha detto: ““Hai vinto un premio, quale vuoi?”, cercando di calmare il più piccolo.