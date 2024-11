Monica Guerritore sul marito dopo il successo di "Inganno" su Netflix: "Non vuole vedere le scene di sesso"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Monica Guerritore è il personaggio del momento dopo il successo di “Inganno” su Netflix, serie che esplora temi delicati come i sentimenti e il sesso fra persone con grande differenza d’età. L’attrice, che si produce in diverse scene in grado, in alcuni casi, di imbarazzare, ha rivelato la reazione del marito Roberto Zaccaria, che si rifiuterebbe di guardare gli episodi. Guerritore ha parlato poi a tutto tondo della serie, oggetto di grande gradimento da parte del pubblico ma anche di critiche.

“Inganno” campione di ascolti su Netflix

Il momento è d’oro per l’attrice Monica Guerritore: al debutto della terza stagione di “Vita da Carlo” su Paramount+ (dove interpreta la moglie di Carlo Verdone) si gode anche lo strepitoso successo di “Inganno“, prodotto da record su Netflix.

La serie è da tre settimane la più vista sulla piattaforma fra quelle in lingua diversa dall’inglese: merito anche della sua interpretazione di Gabriella, personaggio anticonformista che si innamora e intrattiene una relazione molto passionale con un uomo più giovane di lei (l’attore Giacomo Keaton Gianniotti, già visto in “Grey’s Anatomy”).

Fonte foto: ANSA

Monica Guerritore e suo marito Roberto Zaccaria nel 2017

La rivelazione di Monica Guerritore sul marito

Con un tale ruolo, Guerritore rompe ancora nuovamente gli schemi a 50 anni dai primi passi in carriera. E durante una recente intervista con il Corriere della Sera, l’attrice ha risposto alle inevitabili domande sulle scene di nudo e di sesso presenti nella serie.

“Il corpo per noi attori di teatro è uno strumento di lavoro: è come cammini, come ti siedi, come abbracci” ha ricordato Guerritore.

Poi, la rivelazione su Roberto Zaccaria, suo marito: “Continua imperterrito a non guardarlo nonostante le signore del condominio gli dicano che sono straordinaria” ha spiegato. “Magari lo vedrà più avanti, accelerando nelle scene in cui sembra che io perda la testa”.

La risposta alle critiche sulla serie

Sebbene “Inganno” stia macinando su Netflix numeri impressionanti in fatto di visualizzazioni, la critica è divisa sulla serie, con punte di commenti anche molto negativi.

“Una giornalista del Domani ha usato addirittura la parola ‘turpe’, come se per avere successo avessimo approfittato del luogo comune sull’amore senile delle donne” ha affermato Monica Guerritore. “Io attribuisco questi giudizi a un’incapacità di recensire qualcosa che non hanno visto arrivare, su cui non trovano parole”.

“La povertà interpretativa di alcuni, la mancanza di rispetto nei confronti di professionisti come me o Corsicato, ha ricondotto tutto alla banalità e al sesso come carta moschicida per pubblico ignorante” ha aggiunto.

Chi è Monica Guerritore

Monica Guerritore è un’attrice italiana di grande spessore, attiva nel teatro e nel cinema dal 1973. Nata a Roma il 5 gennaio 1958, ha debuttato giovanissima con Vittorio De Sica e lavorato con maestri come Giorgio Strehler e Gabriele Lavia.

La sua carriera è ricca di opere iconiche, come “Scandalosa Gilda” e “La Venexiana“, e di riconoscimenti prestigiosi. Dal 2010 è sposata con Roberto Zaccaria, condividendo con lui un forte impegno per i diritti umani e le cause sociali.