Prezzi di Netflix in aumento in Italia, brutte notizie per chi vuole un abbonamento: quanto costa adesso

Scatta ufficialmente l’aumento degli abbonamenti di Netflix. Dopo l’annuncio nella lettera trimestrale agli investitori e sulla scorta dei rincari applicati in altri Paesi del mondo, la piattaforma streaming ha alzato il prezzo anche in Italia di tutte le offerte, sul piano Standard con e senza pubblicità e Premium. Un rialzo di pochi euro, ma sufficiente a scatenare le reazione degli utenti del colosso delle serie Tv.

Gli aumenti dei prezzi

I nuovi prezzi degli abbonamenti sono apparsi sul sito di Netflix in Italia e in Spagna nella giornata di venerdì 18 ottobre. Il piano Standard senza pubblicità passa così da un costo di 12,99 euro al mese a 13,99 euro al mese, offrendo una qualità video Full Hd senza interruzioni promozionali e dando la possibilità di utilizzare lo stesso account in due dispositivi.

Sale anche il prezzo dell’abbonamento Standard con pubblicità, sempre con qualità video in Full Hd, che arriva a una tariffa di 6,99 mensile, dai precedenti 5,49 euro. Infine il piano Premium, che prevede audio spaziale e qualità video massima in Ultra HD (4K) e HDR, aumenta da 17,99 euro a 19,99 euro. Con quest’offerta viene garantito l’utilizzo su quattro dispositivi e il download da sei device.

Il nucleo domestico

Si tratta di un’ulteriore cambio di passo operato dal gigante dello streaming, dopo l’introduzione nel 2023 del “Nucleo domestico”, la stretta alla condivisione dell’account per limitare l’utilizzo dello stesso abbonamento soltanto a persone che vivono insieme.

I pacchetti Standard con e senza pubblicità prevedono la connessione contemporanea a Netflix di soli due device all’interno della stessa abitazione, mentre il pacchetto Premium dà la possibilità di connettere fino a quattro dispositivi in contemporanea.

L’utente extra su Netflix

Per aggiungere un utente in più, in tutti i tre piani è previsto il pagamento pari a 4,99 euro l’uno: le due offerte Standard prevedono entrambi l’aggiunta al massimo di una persona extra, mentre in quella Premium il numero sale a due.

A partire dal 18 ottobre i nuovi iscritti alla piattaforma registreranno il proprio account con i prezzi già aggiornati, mentre per i vecchi utenti di Netflix inizieranno a pagare di più a partire dal 19 ottobre.