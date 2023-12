Il video col nuovo messaggio della Madonna di Trevignano a Gisella Cardia: l'intervento ripreso di nascosto

La Madonna di Trevignano ha affidato un nuovo “messaggio” a Gisella Cardia, la sedicente veggente che da anni si è scoperta portavoce della parola della Vergine. A questo giro la donna consegna ai fedeli un invito, come dimostra un video ripreso di nascosto, e soprattutto li invita a prestare attenzione.

Nel video non è possibile vedere Gisella Cardia, ma attraverso la voce si possono ascoltare le parole del nuovo messaggio della Madonna: “Figli amati, grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore”. L’invito: “Convertitevi, non avete più tempo”, ma soprattutto la messa in guarda dai “lupi travestiti da agnello che distraggono il mio gregge”.

Lupi che possono creare confusione, e per questo la Madonna chiede di proteggere anche la Chiesa e di seguire la dottrina della fede, senza la quale si potrebbe intraprendere una strada “che vi porterà al baratro”. Salvezza, secondo la Madonna che parla attraverso Gisella Cardia sua messaggera, che i fedeli possono trovare attraverso “i miei pastori“, ai quali chiede: “Siate santi, retti e giusti” prima che “l’apostasia possa essere conclamata”.

Gisella Cardia continua, dunque, a inviare ai fedeli i messaggi della Madonna di Trevignano nonostante non sia mai arrivato il beneplacito della Chiesa, tanto meno del Papa.