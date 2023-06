Il vescovo Marco Salvi interviene sulla Madonna di Trevignano: cosa ha detto sulla veggente Gisella Cardia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Continua a tenere banco il caso delle presunte apparizioni della Madonna, con tanto di statua che lacrima sangue, a Trevignano Romano, con al centro la figura della sedicente veggente Gisella Cardia. Nelle ultime ore è intervenuto sulla vicenda anche il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi.

La nota del vescovo Marco Salvi

Con una nota il vescovo di Civita Castellana (Viterbo), monsignor Marco Salvi, interviene sul caso dei presunti fenomeni soprannaturali che si verificherebbero a Trevignano Romano, piccolo comune laziale sulle sponde del Lago di Bracciano.

In attesa del giudizio della Commissione istituita presso la sua diocesi sulle presunte apparizioni della Madonna alla ‘veggente’ Gisella Cardia, Salvi invita i fedeli a non seguire la donna e i suoi seguaci e a non partecipare agli incontri.

Il vescovo invita a non organizzare “incontri pubblici (siano essi di preghiera e/o di catechesi) che diano l’impressione o la certezza che la chiesa abbia autenticato i fatti di Trevignano”.

E chiede che “i sacerdoti in particolare si astengano dall’esprimere pubblicamente, nell’esercizio del loro ministero, la loro opinione personale sul fenomeno”.

Indagine in corso

Nel lungo comunicato monsignor Salvi spiega che “la Commissione diocesana, da me costituita e incaricata, sta ancora lavorando per reperire e approfondire ulteriori elementi, al fine di pervenire a un giudizio complessivo e definitivo da parte della Chiesa nel rispetto delle Norme della Congregazione per la Dottrina della Fede sul discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni private”.

Fonte foto: ANSA Alcuni fedeli durante l’ultimo incontro a Trevignano, il 3 maggio scorso

“Tale indagine, come si può agevolmente comprendere, richiede tempi adeguati, e opportuna ponderatezza”, sottolinea il vescovo.

Quindi l’invito alla prudenza: “Ora, in attesa di tale giudizio, in base ai primi orientamenti a cui è giunta la commissione, tenendo conto della prudenza secolare della chiesa in casi come questo, si sconsiglia ai fedeli di partecipare a tali eventi, fino a un pronunciamento definitivo da parte della preposta autorità”.

Trevignano, comitato chiede di vietare i raduni di preghiera

Intanto un gruppo di cittadini di Trevignano Romano, riunitisi come Comitato della Legalità, chiede all’amministrazione comunale e all’Ente Parco di Bracciano di vietare i raduni di preghiera con Gisella Cardia, ritenuti abusivi.

Il terreno dove si verificherebbero le apparizioni ogni 3 del mese è privato, acquistato nel 2019 dall’associazione costituita da Cardia e dal marito. Ma ricadendo all’interno del Parco regionale di Bracciano e Martignano è sottoposto a vincoli, perché all’interno della Zona di Protezione Speciale definita “di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale”.

Secondo il comitato quindi il terreno dovrebbe venire impiegato solo per l’agricoltura e il pascolo, l’associazione non avrebbe avuto il nulla osta per destinarlo ad altri usi.