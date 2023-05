A Le Iene la veggente di Trevignano Gisella Cardia: dietro le quinte della presunta apparizione del 3 maggio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Le Iene tornano a occuparsi della presunta veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, nella puntata di martedì 9 maggio in prima serata su Italia 1. Le telecamere della trasmissione sveleranno il dietro le quinte, con immagini esclusive, di quanto avvenuto lo scorso 3 maggio, giorno in cui sarebbe avvenuta la consueta apparizione della Madonna.

Le Iene da Gisella Cardia a Trevignano Romano

Da tempo infatti il fianco di una collina in via Campo delle rose sul lago di Bracciano sarebbe teatro di apparizioni mariane che solo Maria Giuseppina Scarpulla, alias Gisella Cardia, sarebbe in grado di percepire.

La collinetta è stata adibita a luogo di culto e durante le apparizioni si raduna una piccola folla di fedeli. Apparizioni che avverrebbero, puntualmente, ogni tre del mese.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nell’immagine, il luogo delle presunte apparizioni della Madonna: il fianco di una collina in via Campo delle rose sul lago di Bracciano.

Le tre del pomeriggio del terzo giorno del mese sono un chiaro il rimando alla Santissima Trinità, ma anche al fatto che secondo il vangelo di Marco Gesù venne crocifisso alla terza ora: “Era l’ora terza quando lo crocifissero”, Marco 15:25.

Orario che in realtà non corrisponde alle tre del pomeriggio, ma al tempo passato dal sorgere del sole.

L’apparizione della Madonna a Trevignano

Durante la puntata firmata da Gaston Zama saranno mostrati gli eventi a partire dalle prime ore del mattino: l’arrivo dei fedeli, la preparazione all’evento miracoloso, l’estasi di Gisella Cardia alle 15:00 in punto per la presunta apparizione.

La veggente poi scrive su un taccuino il nuovo messaggio che le ha mandato la Madonna per poi leggerlo. Seguono preghiere e canti.

Nella puntata anche le proteste di alcuni abitanti di Trevignano che non credono alle apparizioni mariane e che affermano che “il posto non ha bisogno di questo tipo di pubblicità”.

Nella puntata di martedì 2 maggio Le Iene avevano raggiunto Gisella per un’intervista nella quale la donna si era difesa dalle critiche.

Altri guai giudiziari per Gisella Cardia

Intanto una recente ordinanza del Comune ha stabilito che l’area vada sgomberata entro il termine di 90 giorni e che tutte le installazioni, comprese quelle sacre, vadano smontate.

Recentemente sarebbero emersi altri problemi con la giustizia che Gisella Cardia avrebbe taciuto, oltre a quelli già noti. A fare la scoperta Paolo Capresi, inviato della trasmissione ‘Mattino Cinque News’, nel corso della puntata di martedì 2 maggio.