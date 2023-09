Il cantante Steve Harwell degli Smash Mouth è morto: era malato da tempo, l'annuncio del manager del 56enne

Il cantante Steve Harwell, storico leader degli Smash Mouth, è morto a 56 anni. Lo ha comunicato il suo manager, Robert Hayes, che alla CNN aveva preannunciato come l’artista fosse ormai in fin di vita.

L’annuncio del manager prima della morte: “Steve qui con noi, ma solo per poco tempo”

Il musicista sta ricevendo cure in un hospice. “Anche se Steve è ancora qui con noi, purtroppo sarà solo per poco tempo”, ha spiegato Robert Hayes.

Il manager ha tenuto a rimarcare che Harwell può contare in questo momento anche sul supporto della sua fidanzata.

“Speriamo che le persone rispettino la privacy di Steve e della sua famiglia in questo momento difficile”, aveva concluso Hayes, non rivelando altri dettagli relativi alle condizioni di salute del cantante.

Poche ore dopo, l’annuncio della morte nella sua casa di Boise, nell’Idaho: “Era circondato da familiari e amici e si è spento serenamente“, ha detto lo stesso Hayes.

La malattia contro cui stava lottando Steve Harwell

Secondo quanto ha riferito la testata americana TMZ, il musicista è morto dopo aver raggiunto lo stadio finale dell’insufficienza epatica.

Ad Harwell era stata diagnosticata qualche anno fa una cardiomiopatia, patologia del muscolo cardiaco che può provocare difficoltà in merito all’apporto di sangue ai vari organi.

Sempre TMZ aveva sostenuto che, in seguito alla diagnosi iniziale, il cantante aveva sofferto di “gravi e ininterrotti problemi medici, tra cui l’insufficienza cardiaca e l’encefalopatia acuta di Wernicke”.

L’evolversi della malattia avrebbe avuto un forte impatto sulle funzioni motorie, sul linguaggio e sulla memoria di Harwell.

Il cordoglio della band Smash Mouth

La sua band, Smash Mouth, lo ricorda così: “Steve Harwell era un vero americano. Un personaggio più grande della vita stessa, che si è alzato nel cielo come un fuoco d’artificio. Dovrebbe essere ricordato per la sua incrollabile concentrazione e l’appassionata determinazione nel raggiungere la vetta della celebrità nel pop. E il fatto che abbia raggiunto questo obiettivo quasi impossibile con un’esperienza musicale molto limitata rende i suoi successi ancora più eccezionali”.

“I suoi unici strumenti erano un fascino e un carisma irrefrenabili, la sua ambizione impavida e spericolata. Una vita vissuta a tutto gas, bruciando brillantemente attraverso l’universo prima di spegnersi”, la conclusione del messaggio riportato dai media.

La carriera di Harwell

Steve Harwell è nato a Santa Clara, il 9 gennaio 1967. Ha fondato gli Smash Mouth nel 1994 con Greg Camp, Kevin Coleman e Paul De Lisle. Precedentemente era un rapper in un gruppo chiamato F.O.S.

Harwell ha preso parte a svariati show televisivi e programmi in radio. Ha accreditato come influenze musicali Van Halen, The Waterboys e Elvis Presley.

Nel 2001 il musicista ha subito un grave lutto dovendo affrontare la scomparsa del figlio di soli 6 mesi. Il piccolo si è spento a causa di una grave forma di leucemia.

Nell’ottobre del 2021, ha lasciato la band e in seguito ha annunciato il ritiro dalla scena musicale a causa dei problemi cardiaci che gli sono stati diagnosticati.