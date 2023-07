È morto Randy Meisner degli Eagles, il cantante e bassista co-fondatore della leggendaria band aveva 77 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lutto nel mondo della musica. È morto Randy Meisner, bassista, cantante e co-fondatore del leggendario gruppo rock degli Eagles. L’artista si è spento a Los Angeles all’età di 77 anni. A darne notizia la band, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Morto Randy Meisner

Randy Meisner è morto il 26 luglio a Los Angeles, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva di cui soffriva.

“Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata caratteristica, Take It to the Limit“, hanno scritto gli Eagles sul proprio sito ufficiale nel messaggio con cui hanno annunciato la scomparsa dell’amico.

Lascia tre figli, nati dal primo matrimonio con Jennifer Lee Barton: Dana Scott e i gemelli Heather Leigh e Eric Shane.

La carriera musicale di Randy Meisner

Nato l’8 marzo 1946 a Scottsbluff, nel Nebraska, Randy Meisner ha iniziato la carriera musicale negli anni Sessanta come cantante e bassista nella Stone Canyon Band e come bassista della band country-rock Poco.

Il suo nome è però legato agli Eagles, la leggendaria rock band che ha fondato nel 1971 a Los Angeles assieme a Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon. Meisner era principalmente il bassista della band ma ha scritto e cantato diversi brani di successo come Take It To The Limit.

Fonte foto: ANSA Randy Meisner era un membro fondatore degli Eagles

Meisner ha contribuito alla creazione delle canzoni più iconiche degli Eagles, tra le quali Take it Easy del 1971 e Hotel California del 1976, uno dei brani più popolari della storia del rock.

Gli Eagles

Randy Meisner lasciò il gruppo nel 1977 per continuare la carriera da solista, venendo sostituito da Timothy B. Schmit. La band si sciolse poco dopo, nel 1980, a causa di disaccordi e problemi di droga.

Gli Eagles si riunirono nel 1994 ma Meisner non è stato in grado di unirsi a loro a causa dei suoi problemi di salute. Meisner è apparso accanto alla band nel 1998 alla cerimonia di investitura a New York City per la Rock and Roll Hall of Fame.

Gli Eagles sono attualmente composti da Don Henley, Timothy B. Schmit, Vince Gill, Joe Walsh e Deacon Frey: la band ha recentemente annunciato il suo tour d’addio “The Long Goodbye”.