Morto il chitarrista dei Whitesnake Bernie Marsden: aveva 72 anni, la carriera e i successi

Il mondo della musica saluta Bernie Marsden, il virtuoso chitarrista noto per la sua influenza nei leggendari Whitesnake durante gli anni ’70 e ’80. Il musicista è scomparso a 72 anni giovedì 24 agosto, con l’annuncio del decesso che è stato condiviso attraverso i suoi canali social. Con la band una lunga carriera costellata di successi in collaborazione con il cantante David Coverdale, giustamente celebrata nel momento dell’addio.

L’annuncio

L’annuncio della morte di Bernie Marsden è giunto sui social con un messaggio commovente. “La famiglia annuncia il passaggio di Bernie Marsden.”

Una foto emozionale del musicista è stata allegata al post, immortalando gli ultimi anni della sua vita. È stato evidenziato che Bernie si è spento “serenamente, circondato dall’affetto della sua amata moglie Fran e delle figlie Charlotte e Olivia”.

Fonte foto: IPA Bernie Marsden ha legato la sua carriera in modo indissolubile con il cantante David Coverdale

Fino alla fine, la sua passione per la musica è stata inossidabile, e sui social è stato ricordato che ha continuato a comporre e registrare brani fino agli ultimi istanti.

I Whitesnake

Il suo nome è indissolubilmente legato ai Whitesnake, la band che ha contribuito a plasmare con il suo talento unico, in collaborazione con il cantante David Coverdale.

Bernie Marsden ha co-scritto alcune delle canzoni più celebri della band, come il classico “Fool for Your Loving” e l’inno rock “Here I Go Again“. L’amicizia e la collaborazione con Coverdale sono state un punto fermo nella sua carriera musicale.

La carriera

Bernie Marsden ha intrapreso il suo percorso musicale con la band locale Skinny Cat nel 1970, nella sua città natale di Buckingham. Tuttavia, il grande successo è arrivato quando si è unito ai Whitesnake nel 1978.

La sua impronta è rimasta indelebile su sette album e numerosi tour mondiali con il gruppo. La band, fondata da David Coverdale dopo la sua uscita dai Deep Purple, ha trovato in Bernie un elemento fondamentale per il loro suono distintivo.

Le altre collaborazioni

La carriera di Bernie Marsden non è stata limitata ai Whitesnake. Il chitarrista ha lasciato il suo segno in diverse formazioni, tra cui i Wild Turkey, i Cozy Powell’s Hammers e i Babe Ruth.

Dopo l’addio ai Whitesnake, ha continuato a esibirsi come solista e ha formato diverse band, come gli MGM con Mel Galley e Neil Murray, ex membri dei Whitesnake.

La sua passione per la musica lo ha guidato attraverso decenni di cambiamenti nel panorama musicale, dimostrando la sua versatilità e dedizione.

L’addio di David Coverdale

David Coverdale ha voluto onorare l’amico e collaboratore postando sui social diverse foto dei loro momenti passati insieme.

Su Twitter, ha condiviso un messaggio che esprimeva le sue condoglianze alla famiglia e ricordava Bernie come un “uomo dotato e divertente, con cui sono onorato di aver condiviso il palco”.

Gli addi nel mondo della musica

Il mondo della musica ha vissuto un’estate di lutto per la scomparsa di numerosi interpreti di spessore. È il caso di Randy Meisner, figura chiave e bassista degli Eagles, morto all’età di 77 anni a Los Angeles.

A distanza di una settimana, è giunto anche l’addio al leggendario Tony Bennett, l’ultimo dei “crooner” scomparso all’età di 96 anni.