Il campione olimpionico Antonin Hajek ritrovato morto in Malesia: era scomparso da mesi, aveva 36 anni

Un tragico epilogo per il mistero di Antonin Hajek, il campione olimpionico scomparso il 2 ottobre 2022 dopo una partenza per un viaggio in Malesia. Hajek, 36 anni, è stato trovato morto proprio in Malesia. La notizia è stata data da Tomás Haislha, portavoce della federazione sciistica della Repubblica Ceca di cui Hajek era degno rappresentante.

Ritrovato morto il campione olimpionico Antonin Hajek

La notizia è dell’ultima ora e, come detto in apertura, arriva dal portavoce della federazione sciistica della Repubblica Ceca Tomás Haislha.

Il portavoce, citato anche dal ‘Corriere della sera’, riferisce: “Per rispetto della famiglia di Antonin, non forniremo ulteriori informazioni sulle circostanze della sua morte”.

Il campione olimpionico Antonin Hajek è stato trovato morto in Malesia. Era scomparso dal 2 ottobre 2022, le circostanze della morte non sono note

Per il momento non è dunque dato conoscere le cause che hanno portato alla morte del campione. Secondo i primi accertamenti riportati da ‘Fanpage’, Hajek potrebbe essere morto da tanto tempo. Le indagini sono in corso.

La scomparsa

Il 2 ottobre Antonin Hajek era partito per un viaggio in Malesia e di lui si erano perse le tracce. La notizia della scomparsa era stata data dalla ex moglie, Veronika Hajkova, che aveva riferito di non avere più sue notizie da circa un mese.

In realtà, tuttavia, la Hajkova aveva riferito al portale ceco ‘Blesk’ che tra di loro non c’erano più stati contatti dalla primavera del 2022, quando avevano firmato i documenti del divorzio.

Durante le ricerche, la polizia locale aveva riferito a ‘TLP Sport’: “L’uomo non dà alcun segno di essere vivo. Stiamo ancora lavorando al caso. Quello che possiamo confermare è che la sua ultima traccia è stata registrata in Malesia. È stato visto l’ultima volta lì”.

Il ritrovamento

Alcune fonti vicine ad Hajek, citate da ‘Fanpage’ attraverso ‘Blesk’, riferiscono che il corpo del 36enne era difficile da riconoscere in quanto rinvenuto privo di documenti.

Antonin Hajek era un appassionato di surf e il suo corpo è stato rinvenuto in mare nei pressi delle isole di Langkawi.

La fonte riferisce che nel momento del ritrovamento il mare era molto burrascoso. Come già detto, lo stato di decomposizione della salma lascerebbe intendere che il decesso del campione risalirebbe a più di un mese fa.

Classe 1987, Antonin Hajek era campione olimpionico di salto con lo sci individuale, classificandosi al quarto posto durante i campionati mondiali del 2010.

