Scomparso a Comacchio, il 26enne Stefano Cavalieri ritrovato morto: era finito con l'auto in un canale

Si sono concluse con l’epilogo più tragico le ricerche di Stefano Cavalieri, il giovane di 26 anni scomparso la sera di martedì 7 marzo a Comacchio, nel Ferrarese. Il ragazzo è stato ritrovato morto in un canale della zona, all’interno della sua auto.

L’auto ritrovata in un canale

Come riporta Ansa, Stefano Cavalieri è stato ritrovato morto nella giornata di sabato 11 marzo all’interno della sua macchina, a quattro giorni dalla scomparsa. La vettura del 26enne, una Bmw grigia, è stata individuata sul fondo di un canale che costeggia via Marina a Comacchio, in provincia di Ferrara.

Ad effettuare la scoperta i vigili del fuoco, che insieme ai carabinieri, alla polizia locale e alla protezione civile lo stavano cercando da giorni nei canali della zona.

Il 26enne era scomparso a Comacchio martedì 7 marzo

I vigili del fuoco hanno tirato fuori l’auto dal canale e recuperato il corpo del giovane. Sul posto sono arrivati anche i familiari del ragazzo.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, il 26enne sarebbe finito con l’auto nel canale in seguito ad un incidente stradale. L’auto, a forte velocità, avrebbe scavalcato l’argine saltando oltre un muretto di cemento armato alto ottanta centimetri per poi finire nel canale.

La vettura è stata individuata seguendo le tracce lasciate dai pneumatici sull’asfalto. Sono in corso le indagini per far luce sulla dinamica e chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

Ulteriori elementi dovrebbero arrivare dall’autopsia e dall’esame del telefonino del ragazzo.

Stefano Cavalieri scomparso da martedì 7 marzo

Pescatore di vongole di Comacchio, Stefano Cavalieri risultava scomparso da martedì scorso. L’ultima volta che il 26enne era stato visto era la sera di martedì 7 marzo, nei dintorni di un bar vicino al centro di Comacchio.

La famiglia aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e lanciato un appello sui social. Oggi, sabato 11 marzo, il tragico epilogo.