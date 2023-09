Grave un operaio dopo un incidente sul lavoro ad Agrigento: è caduto da un'impalcatura, è in terapia intensiva

Un altro incidente sul lavoro, questa volta vicino ad Agrigento. Un operaio è caduto da un’impalcatura e ha fatto un volo di sei metri prima di impattare violentemente al suolo. Immediato il suo ricovero in ospedale, dove in questo momento si trova in terapia intensiva. In queste ore sono in corso le indagini per verificare se tutti i dispositivi di sicurezza fossero a norma.

Operaio cade da un’impalcatura ad Agrigento, è grave

L’operaio si trovava su un’impalcatura per lavorare sul prospetto di un’abitazione di Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento.

Per cause ancora da accertare l’uomo, 42 anni, è caduto e ha fatto un volo di oltre sei metri.

Fonte foto: TuttoCittà.it Incidente sul lavoro a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento: un operaio è caduto da un’impalcatura e ha fatto un volo di più di sei metri. Ora è in gravi condizioni

L’operaio è il dipendente di una ditta artigianale ed era impegnato in via Aldo Moro.

Come già detto, le circostanze che hanno portato alla rovinosa caduta del lavoratore sono ancora da chiarire.

I soccorsi e le indagini

Poco dopo la caduta, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito trasportato via elisoccorso l’operaio con codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri che sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Come riporta ‘Giornale di Sicilia’, sono in corso anche le verifiche per stabilire se sul posto di lavoro siano presenti tutti i requisiti di sicurezza indicati dalla legge.

Ancora incidenti sul lavoro: la strage di Brandizzo

Gli incidenti sul lavoro sono ancora troppo presenti nella cronaca italiana.

Il Belpaese sta ancora facendo i conti con la tragedia di Brandizzo, dove cinque operai hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un treno di servizio proveniente da Torino.

Le indagini per ricostruire le dinamiche sono ancora in corso. Tra le ultima novità emerse e che caldeggiano l’ipotesi del problema di comunicazione, c’è quella delle telefonate ignorate: un dirigente Rfi avrebbe invitato la squadra a non iniziare i lavori prima del passaggio di un treno in ritardo, ma la chiamata sarebbe stata ignorata.

Per il momento, all’attenzione degli investigatori ci sarebbero i due operai sopravvissuti alla strage.