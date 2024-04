Grave incidente stradale per Gianni Petrucci, il presidente della Federbasket e la moglie portati all'ospedale

Un grave incidente stradale ha visto coinvolto il presidente della Federbasket Gianni Petrucci insieme alla moglie. Petrucci stava viaggiando a bordo della sua auto quando sarebbe finito in una scarpata. Per questo motivo è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma dove lo stanno sottoponendo a una serie di esami. La moglie, invece, è stata trasportata all’ospedale di Tor Vergata. Le condizioni dell’ex presidente del Coni sarebbero serie.

Grave incidente per Gianni Petrucci e la moglie

Secondo le prime indiscrezioni, Gianni Petrucci stava viaggiando a bordo della sua auto Maserati insieme alla moglie Raffaella in direzione Valmontone, il suo paese d’origine in provincia di Roma, quando è finito in una scarpata. La dinamica dell’incidente non è ancora nota. Il sinistro si è verificato mentre l’auto transitava lungo una curva in zona Colle Pereta e l’auto è precipitata in un declivio profondo almeno 8 metri.

Il presidente della Federbasket, 79 anni, è stato trasportato con l’eliambulanza presso l’ospedale San Camillo di Roma, mentre la moglie è stata portata al Policlinico Tor Vergata.

Fonte foto: IPA Grave incidente per Gianni Petrucci: il presidente della Federbasket è finito in una scarpata insieme alla moglie, entrambi sono stati trasportati all’ospedale

Gianni Petrucci è stato subito sottoposti a esami approfonditi, soprattutto alla testa, e le sue condizioni sarebbero serie. Lo riporta ‘Corriere della sera’.

Per la moglie Raffaella si parla di alcune contusioni. Sul luogo dell’incidente sono presenti i carabinieri di Valmontone insieme ai militari della stazione di Colleferro.

Come sta il presidente della Federbasket

Come già detto, le condizioni di Gianni Petrucci sarebbero gravi. Tuttavia, come rassicurano anche da ‘Repubblica’ e ‘Corriere della sera’, sia il presidente della Federbasket che sua moglie non sarebbero in gravi condizioni.

Inoltre dalle prime indiscrezioni emerge che Petrucci è lucido e collaborativo. Addirittura dall’ospedale avrebbe chiamato il figlio Matteo che in quel momento si trovava allo stadio per seguire il derby della Roma per tranquillizzarlo. Matteo Petrucci è un giornalista di Sky Sport.

Chi è Gianni Petrucci

Gianni Petrucci è una figura importante per lo sport italiano. Alle sue spalle ci sono 14 anni come presidente del Coni, dal 1999 al 2013 con quattro mandati.

Inoltre è stato commissario straordinario della Figc dal 2000 al 2001 oltre ad aver occupato la posizione di vicepresidente della Roma. A gennaio è stato nominato vicepresidente della Salernitana di cui era già membro del consiglio di amministrazione.