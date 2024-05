Giuliano Giuliani primo calciatore morto di Aids, la moglie: "Lo prese all'addio al celibato di Maradona"

Giuliano Giuliani, il primo calciatore morto di Aids, avrebbe contratto la malattia alla festa di addio al celibato organizzata da Diego Maradona. A dirlo è la moglie dell’ex portiere del Napoli.

Giuliani è stato il portiere del secondo scudetto vinto dal Napoli di Maradona. Morì quando aveva solo 38 anni per Aids, primo calciatore di alto livello a contrarre la malattia.

Oggi, 23 maggio, sul Corriere della Sera Walter Veltroni racconta che ai funerali dell’estremo difensore non c’erano colleghi. Il motivo? L’Aids era qualcosa di cui vergognarsi, uno stigma da cui chiunque voleva tenersi lontano. Raffaella De Rosario, moglie di Giuliani, intervistata da Veltroni spiega: “Lui me lo disse a Udine, aveva fatto gli esami di routine. Venne un giorno e mi confessò di essere sieropositivo”. Continua De Rosario:

La mia vita precipitò nel buio. Mia figlia aveva un anno e mezzo, per fortuna era stata concepita prima che lui contraesse la malattia. Al dolore, e sinceramente anche la rabbia, per quello che stava succedendo a Giuliano, si accompagnò anche l’ansia per il mio destino.