Giorgia Meloni, la cantante Skin si scaglia contro la leader di Fratelli d'Italia: dure accuse di fascismo

Per un Pino Insegno che scende in campo in difesa di Giorgia Meloni, c’è un’altra celebrità del mondo dello spettacolo che invece non le manda a dire. Si tratta della cantante Skin, che dai suoi profili social ha accusato neanche troppo la leader di Fratelli d’Italia di essere fascista.

Skin contro la Meloni: l’accusa di fascismo

Deborah Anne Dyer, al secolo Skin, non si contiene e lancia un ultimo affondo contro Giorgia Meloni, quando in Italia mancano solo poche ore prima dell’apertura delle urne per le elezioni politiche che potrebbero vedere vincitrice proprio la leader di Fratelli d’Italia.

Dal suo profilo Instagram ufficiale, la cantante che è stata giudice della nona edizione italiana di X Factor nel 2015 si è scagliata senza mezzi termini contro la politica: “Mi rende molto triste vedere la mia amata Italia sprofondare verso il fascismo per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale”.

Fonte foto: Instagram Il post Instagram di Skin contro Giorgia Meloni

Poi, parla nello specifico della possibile futura premier italiana Giorgia Meloni e del suo partito che sarebbe “discendente di Benito Mussolini e che demonizza rifugiati e migranti”. E ancora: “Stessa vecchia merd*a, stessa vecchia agenda di destra fascista e razzista“.

Chi è Skin, leader degli Skunk Anansie

Skin ha concluso il suo post aggiungendo che secondo lei “I neri e i mulatti non hanno alcun potere in Italia“, ma verrebbero incolpati per tutto quello che l’élite italiana rovina continuamente. Una presa di posizione forte, da parte di una personalità nota a livello mondiale.

Classe 1967, la cantante è la leader della band londinese Skunk Anansie: dopo due album da solista, dal 2009 ne ha pubblicati altri 8 assieme alla band che fa rock alternativo e punkrock. Tra le sue canzoni più famose: Purple, Hedonism e Tear Down These Houses.

Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, è diventata il secondo giudice di nazionalità inglese a prendere parte al programma dopo Mika. Nel maggio 2006, inoltre, ha partecipato anche al concerto del Primo Maggio a Roma.

Giorgia Meloni, i vip contro e a favore

Non è la prima e probabilmente non sarà l’unica figura della musica e dello spettacolo a esprimersi contro la Meloni, che oltre a poter contare su una probabilmente vasta fetta di elettorato deve vedersela con numerosi attacchi.

Da Loredana Bertè ad Elodie, sono tante le star che temono una deriva fascista o repressiva nei confronti dei diritti degli omosessuali in caso di vittoria di Fratelli d’Italia.

Non la pensa così invece Pino Insegno: in questi giorni il celebre attore e doppiatore ha presentato la politica durante un comizio a Roma – commettendo tra l’altro due macroscopici errori – e per questo è stato pesantemente criticato.