Elodie contro il programma politico di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia: "Mi fa paura"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Gli italiani sono pronti a ritornare alle urne per votare il nuovo Parlamento dopo la caduta del Governo a causa delle dimissioni del premier Mario Draghi. Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto di scioglimento delle Camere è arrivata anche l’ufficialità sulla data delle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre.

Nelle ultime ore è partita quindi la campagna elettorale dei big della politica, con Partito Democratico e Fratelli d’Italia che partono favoriti davanti a Lega, Forza Italia e M5s secondo gli ultimi sondaggi. Ma c’è chi, sui social, già storce il naso sui programmi politici.

Elodie contro Giorgia Meloni

A finire nell’occhio del ciclone della critica sui social sono Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia e ad alzare la voce è stata Elodie. La cantante pop, tramite Twitter, ha infatti mostrato tutta la sua preoccupazione per l’eventuale vittoria del partito della Meloni alle elezioni.

“A me sinceramente fa paura” ha scritto la Di Patrizi sui social, ripubblicando il messaggio di un altro utente che su Twitter aveva riassunto le parti più significative del manifesto politico di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni.

Il programma politico sbagliato

Quello pubblicato sui social, e poi repostato da Elodie, è però il programma politico sbagliato di Fratelli d’Italia. La cantante, per dare a tutti informazioni complete, ha linkato al documento del programma del partito che però è quello delle elezioni del 2018.

Tra i punti del programma di quattro anni fa, che hanno fatto preoccupare Elodie, c’era “la difesa della famiglia naturale” associata alla “lotta all’ideologia gender”, ma anche “la difesa sempre legittima“, la “tutela della nostra identità dal processo di islamizzazione” e il “divieto di utilizzo di termini stranieri“.

Elodie-Meloni, non mancano gli attacchi

Elezioni a parte, e programma “sbagliato”, quella tra Elodie e Giorgia Meloni non è proprio un rapporto idilliaco. La stessa cantate, appena pochi giorni fa, sempre sui social aveva attaccato la leader di FdI che aveva parlato delle coppie di fatto alla convention del partito di estrema destra spagnolo Vox.

Elodie, in qualità di madrina del Roma Pride, aveva redarguito Meloni: “Non ha cose più importanti da fare? Non dovrebbe gestire un Paese? O deve continuare a decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone? Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche, se mai dovesse esistere. È questo che a me disturba di più, questo mi disturba del fascismo”.

“Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore, cattiveria, incazzata, la lobby. Stai calma” aveva detto la cantante.