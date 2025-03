Due rapine violente in poche ore a Bologna, volano pugni e catenate: quattro persone in manette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di quattro arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bologna, dove sono stati fermati individui accusati di rapina ai danni di passanti. Gli episodi si sono verificati ieri in diverse zone del centro città.

Primo episodio in Via dell’Indipendenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio di rapina è avvenuto intorno alle ore 15.00 in Via dell’Indipendenza. Un cittadino italiano di cinquant’anni è stato avvicinato da un ragazzo egiziano di 17 anni, che ha tentato di vendergli della sostanza stupefacente. Durante il tentativo di cessione, la vittima è stata accerchiata e aggredita da altri due stranieri, subendo calci e pugni. L’egiziano ha poi cercato di sottrargli il cellulare, utilizzando anche uno spray urticante.

Intervento della Polizia

Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale” è intervenuto prontamente, bloccando l’egiziano che aveva le mani sporche di sangue. La vittima presentava il volto tumefatto e sanguinante. L’aggressore è stato trovato in possesso di nove pacchetti di sigarette, uno spray urticante e un coltello di 9 cm. Con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato e trasferito nell’istituto penale minorile in Via del Pratello. Gli altri aggressori non sono stati individuati.

Secondo episodio in Via Ferrarese

Alle ore 23.15, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico è intervenuta in Via Ferrarese, dove un uomo pakistano di 24 anni ha denunciato di essere stato vittima di una rapina. Avvicinato da tre individui, un senegalese di 34 anni, un gambiano di 38 anni e una donna italiana di 39 anni, gli è stato chiesto del denaro per acquistare droga. Al suo rifiuto, i tre hanno tentato di rubargli la bicicletta e la donna lo ha colpito con una catena di metallo, mentre uno degli uomini gli ha sottratto il portafoglio con circa 50 euro.

Arresto dei responsabili

Le Volanti, giunte sul posto, hanno bloccato i tre rapinatori. La donna ha opposto resistenza colpendo gli agenti con calci e pugni. Tutti e tre sono risultati avere precedenti, in particolare per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, e la donna anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Sono stati trasferiti in carcere. Maggiori dettagli su Bologna.

