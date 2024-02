Gigi D'Agostino ospite a Sanremo 2024 dopo la malattia: il dj torna a suonare dal vivo nella serata cover

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gigi D’Agostino, 55 anni, torna ad esibirsi live dopo la malattia affrontata negli ultimi anni. Sarà protagonista al Festival di Sanremo 2024, nella serata delle cover.

Sanremo 2024, Gigi D’Agostino sulla Costa Smeralda

Il deejay è pronto a far ballare gli ospiti della Costa Smeralda. La sua performance inizierà alle 23:30 e durerà circa un’ora. Per una decina di minuti sarà in diretta su Rai Uno.

La presenza a Sanremo del dj e producer torinese era stata annunciata lo scorso gennaio al Tg1 da Amadeus in persona. La notizia è stata accolta positivamente perché, come è noto, ‘Gigi Dag’ negli ultimi due anni si è ritirato dalle scene a causa di un grave problema di salute.

Gigi D’Agostino e il racconto della lotta contro la malattia

Era dicembre 2021 quando il deejay spiegava che stava affrontando un delicato problema di salute. Nel 2017 era già stato costretto ad annullare alcune date del suo tour per la terapia.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante… non mi dà pace. La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo… Grazie per tutti i messaggi di auguri Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore”. Così D’Agostino nel 2021.

Il 15 gennaio 2022 il producer si era mostrato mentre era intento a camminare con un deambulatore. Desiderava soltanto “un po’ di pace e di forza”.

Due mesi dopo tornava a informare sul suo stato di salute: “Purtroppo le mie condizioni non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore”.

D’Agostino, spiraglio di luce: “Va molto meglio”

Di recente il deejay ha lasciato intendere che la sua situazione è migliorata rispondendo a un commento di un suo fan: “Come vado? Va molto meglio… Grazie”. Ora è pronto a sbarcare a Sanremo, segno che la sua strenua battaglia contro la malattia sta portando i suoi frutti.