Amadeus annuncia Gigi D'Agostino al Festival di Sanremo, ma non solo: sulla nave anche Tedua e Bob Sinclair

Primo annuncio dell’anno per Amadeus in vista del prossimo Festival di Sanremo che prenderà il via il 6 febbraio. Al Tg1 il conduttore e direttore artistico del festival ha svelato quali saranno gli ospiti sulla nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo: ci sarà il grande ritorno di Gigi D’Agostino e poi Tedua, Bob Sinclair e Bresh.

Festival di Sanremo, Amadeus annuncia il ritorno di Gigi D’Agostino

In un video al termine del Tg1 delle 13.30 di oggi martedì 2 gennaio, Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti che saliranno su uno dei palchi secondari del Festival di Sanremo 2024, la nave da crociera Costa Smeralda ancorata al largo di Sanremo, collegata ogni sera anche con il Teatro Ariston.

“Voi lo sapete – ha detto Amadeus – che nei miei Festival ci sono tre palchi: il palco dell’Ariston dove si svolge la gara e poi due palchi esterni per far vivere l’intera città di Sanremo. Il palco di piazza Colombo e quello a bordo della bellissima nave da crociera, illuminata a festa”.

Sanremo, qual saranno gli ospiti sulla nave

Amadeus ha svelato che saranno Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D’Agostino gli iospiti sulla nave da crociera in occasione del 74esimo Festival di Sanremo.

Il direttore artistico del festival ha parlato di “cinque serate imperdibili” con due rapper molto amati dai giovani e due dj di fama internazionale. Tra i nomi annunciati spicca quello del dj e conduttore radiofonico Gigi D’Agostino, fermo da quasi due anni a causa della malattia che lo ha colpito.

Le cinque serate sulla nave di Sanremo

Nel suo annuncio Amadeus ha svelato anche le date in cui si esibiranno gli artisti sulla nave da crociera. Nella prima serata di martedì 6 febbraio ci sarà un “rapper fortissimo, numero uno in classifica, Tedua. Mercoledì un produttore e dj di livello internazionale Bob Sinclar, nella terza serata a bordo un cantante molto amato dai giovani, Bresh“.

La quarta serata, venerdì 9 febbraio vedrà “il grande ritorno di Gigi D’Agostino“, mentre sarà ancora Tedua a chiudere sabato la quinta serata, “ma con una sorpresa”.