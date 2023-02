Giammoro (Messina), donna centrata da un'auto pirata: morta 58enne, fermato l'autista che era scappato

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una donna di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio 2023 a Giammoro, in provincia di Messina. La vittima è Franca Parisi, coinvolta in un grave incidente sulla strada Nazionale mentre stava attraversando. La donna è stata centrata in pieno da un’auto pirata che dopo l’impatto è scappata, ma poche ore dopo l’autista è stato rintracciato e condotto in caserma.

Centrata da auto pirata, morta 58enne

L’incidente mortale è avvenuto lungo la via Nazionale di Giammoro, una frazione di Pace del Mela in provincia di Messina. Franca Parisi, 58enne, stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da un’auto pirata che non è riuscita a evitarla.

La donna, soccorsa subito dal 118 chiamato da alcuni presenti che hanno assistito al sinistro, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove però è arrivata priva di vita. La 58enne, come raccontato dalle testate locali, è infatti deceduta a bordo dell’ambulanza nella quale i sanitari, purtroppo, non sono riusciti a salvarle la vita.

Autista scappa, poi viene rintracciato

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 e in diversi avrebbero assistito all’investimento mortale della donna che si trovava giusto a pochi metri da casa. Quel che è saltato subito agli occhi di tutti è che la macchina che ha investito Franca Parisi si è allontanata senza prestare soccorso.

L’auto pirata, infatti, all’arrivo delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente, non è stata ritrovata ed è subito partita la caccia all’autista killer. Solo poche ore dopo il conducente del mezzo è stato individuato dai militari in un comune limitrofo ed è stato fermato. Si trova ora in caserma dove i carabinieri hanno avviato la procedura per effettuare le analisi di rito previste dalla prassi sanitaria.

Sul luogo dell’incidente, invece, proseguono i rilevamenti delle forze dell’ordine tra carabinieri e scientifica che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di Franca Parisi.