Francesco Acerbi lascia la Nazionale dopo l'accusa di razzismo di Juan Jesus: anche FdI lo voleva fuori

Francesco Acerbi è finito nel mirino delle critiche al termine della partita tra la sua Inter e il Napoli, andata in scena a Milano nella serata di domenica: Juan Jesus ha accusato il difensore italiano di razzismo. Dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale, insieme al ct Luciano Spalletti e ai compagni ha deciso di lasciare il gruppo: non partirà per la tournée negli Stati Uniti. Anche FdI aveva chiesto l’esclusione del difensore.

Cosa è successo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus in Inter-Napoli

Durante la partita Inter-Napoli, Juan Jesus (che ha poi segnato il gol del pareggio finale) ha accusato Francesco Acerbi di averlo chiamato n***o.

La lamentela del difensore brasiliano è stata colta dalle telecamere in un momento in cui il calciatore del Napoli stava parlando dell’episodio con l’arbitro.

In un’intervista post partita, lo stesso Juan Jesus ha provato a smorzare i toni: “Quello che succede in campo rimane in campo. Acerbi è andato oltre con le parole ma si è scusato. Lui è un bravo ragazzo, ha chiesto scusa ed è tutto ok. Ci siamo abbracciati, dentro al campo ci sta dire di tutto, lui ha chiesto scusa, ha visto che è andato oltre. Spero che non accada più, è un ragazzo intelligente”.

Bufera su Francesco Acerbi, accusato di razzismo

Il commento ufficiale di Juan Jesus non è bastato per placare la polemica che ha investito Francesco Acerbi.

Sulla pagina Instagram del difensore dell’Inter, sotto i post pubblicati dal calciatore, sono tanti i commenti critici per quanto accaduto. “Vergognati” è la parola più ricorrente. In un commento si legge: “I razzisti all’Inter non li vogliamo“. Un altro utente, invece, ha definito Acerbi “piccolo uomo“.

Fonte foto: ANSA

Francesco Acerbi con la maglia della Nazionale.

L’intervento di FdI contro Francesco Acerbi in Nazionale

Dal campo di calcio, il “caso” Francesco Acerbi si è spostato rapidamente sul terreno politico.

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Alfredo Antoniozzi, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ‘Adnkronos’, ha commentato così l’accaduto: “Alcuni media riportano che Acerbi avrebbe detto ‘n***o di m….’ a Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli, nel giorno in cui la Lega calcio dedica il campionato alla lotta contro il razzismo. Se fosse vero andrebbe squalificato e se convocato da Spalletti non dovrebbe nemmeno andare in Nazionale. Attendiamo gli esiti senza fare processi, ma, se Acerbi avesse detto quelle parole, la Figc non potrebbe fare finta di niente”.

Acerbi lascia il ritiro azzurro: niente tournée negli Usa

Dopo qualche ora, la Figc ha comunicato che Francesco Acerbi non partirà con la Nazionale per la tournée negli Usa, dove sono previste due amichevoli.

Acerbi, nel ritiro di Roma, ha chiarito al ct Luciano Spalletti, e ai compagni, di non aver avuto alcun intento discriminatorio, ma si è scelto comunque di non farlo restare “per la necessaria serenità della nazionale e dello stesso giocatore”.

Il difensore dell’Inter ha quindi lasciato il ritiro: al suo posto Gianluca Mancini, giocatore della Roma.

Il tweet del Napoli

Il Napoli, nel frattempo aveva pubblicato un tweet sul suo account X, di accompagnamento a un video in cui i calciatori dicono “No al razzismo”: