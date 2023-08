Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Nazionale italiana: contratto firmato fino al 2026

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Italia. Dopo giorni di trattative è arrivata la fumata bianca.

Contratto fino al 2026

L’ex commissario tecnico del Napoli ha firmato un contratto per guidare la Nazionale azzurra fino al Mondiale 2026.

Per Spalletti previsto l’esordio in panchina il prossimo 9 settembre sul campo della Macedonia del Nord, poi il bis a San Siro del 12 contro l’Ucraina. Trattasi di due match fondamentali per la qualificazione al prossimo Europeo.

Il benvenuto di Gabriela Gravina

“Diamo il benvenuto a Spalletti – ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina -, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri”.

“Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”, ha concluso Gravina.

Dopo le dimissioni inaspettate di Roberto Mancini, la sostituzione è avvenuta quindi nel giro di una manciata di giorni.

La presentazione ufficiale a settembre

L’allenatore toscano assumerà formalmente l’incarico a partire dall’1 settembre 2023.

La presentazione ufficiale avrà luogo in occasione del raduno degli azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Mancini e le dimissioni

“Le dimissioni da ct della nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il presidente federale, Gabriele Gravina, per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020”. Così Mancini nei giorni scorsi a proposito della scelta di rassegnare le dimissioni.

Fonte foto: ANSA

Da parte sua la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, aveva poco prima “comunicato di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana”. Nominato ct della Nazionale nel maggio 2018, Mancini ha concluso la sua esperienza con la fase finale della Nations League 2023.