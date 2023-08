Roberto Mancini si dimette da ct della Nazionale: l'annuncio ufficiale della Figc e cosa si sa sul successore

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha lasciato la panchina della Nazionale italiana.

L’annuncio ufficiale della Figc

La Figc ha confermato con un comunicato la notizia delle dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale. Nella nota si legge: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri (sabato 12 agosto, ndr) nella tarda serata”.

Il comunicato prosegue così: “Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra”.

La chiosa finale: “Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale”.

Il percorso di Mancini sulla panchina dell’Italia

La nomina di Roberto Mancini a commissario tecnico della Nazionale risale al 14 maggio 2018, dopo la mancata qualificazione ai mondiali 2018. L’ormai ex ct azzurro lascia dopo aver vinto Euro 2020, i primi Europei di calcio post-Covid, disputati nel 2021.

Il trionfo azzurro arrivò in finale contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Dopo la vittoria degli Europei, però, era arrivata la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Fonte foto: ANSA Roberto Mancini, durante il convegno organizzato dal governo alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata mondiale contro le droghe, lo scorso giugno.

I possibili successori di Mancini

Subito dopo la notizia delle dimissioni di Roberto Mancini è partito il toto-nomi per il suo successore: i nomi più ricorrenti, al momento, sono quelli di Antonio Conte (per lui si tratterebbe di un ritorno sulla panchina della Nazionale) e di Luciano Spalletti (che è reduce dallo Scudetto col Napoli).