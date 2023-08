Roberto Mancini svela il motivo delle dimissioni da CT della nazionale: "Ragioni personali"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Dimissioni improvvise. Il commissario tecnico della nazionale di calcio Roberto Mancini si è dimesso dal suo ruolo, che ricopriva da 5 anni. Dietro alla scelta ragioni personali.

Le dimissioni di Roberto Mancini

Roberto Mancini ha annunciato nella serata di domenica di essersi dimesso dal ruolo di commissario tecnico della nazionale maschile italiana di calcio, che ricopriva dal 2018.

Mancini aveva accettato l’incarico dopo l’esclusione della nazionale, allora guidata da Giampiero Ventura, dai Campionati del Mondo di Russia.

L’ex CT ha citato ragioni personali dietro alla scelta, commentando: “Ringrazio il presidente federale, Gabriele Gravina, per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc”.

“Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020” ha concluso l’allenatore.

I risultati ottenuti da commissario tecnico

Roberto Mancini assunse il ruolo di commissario tecnico della nazionale in uno dei momenti più critici della storia recente degli Azzurri, l’esclusione dai mondiali del 2018.

Durante la sua gestione, la selezione italiana ha battuto il proprio record di risultati utili, quindi pareggi o vittorie, consecutivi, ottenendone 37.

Culmine di questa striscia furono gli Europei 2020. Tenutosi nel 2021 a causa della pandemia, il torneo si concluse nello stadio londinese di Wembley, dove la nazionale italiana batté ai rigori l’Inghilterra dopo che la partita era terminata 1-1.

Dopo questo risultato però la nazionale non è stata in grado di qualificarsi nemmeno per il Mondiale dello scorso anno tenutosi in Qatar, perdendo contro la Macedonia del Nord durante i play-off di qualificazione.

I possibili sostituti

A 10 mesi dal prossimo Europeo di calcio quindi la panchina della nazionale italiana è senza allenatore. Ci sono però già diversi possibili candidati a ricoprire iil ruolo.

Il primo è Luciano Spalletti, che con il Napoli ha appena vinto il terzo scudetto della storia della società partenopea. La seconda possibilità è invece rappresentata dal ritorno di Antonio Conte.

Il tecnico ex Juventus e Inter, al momento senza panchina dopo il suo addio al Tottenham, ha infatti già guidato la nazionale agli Europei del 2016, ottenendo buoni risultati.

L’ultimo nome che è circolato nelle ore immediatamente successive alla notizia delle dimissioni di Mancini è quello di Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 e al momento senza una panchina.